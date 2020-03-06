《HUNTER×HUNTER》慶祝連載22周年　網友：還以為冨樫要復刊了

說起日本少年漫畫連載龍頭之一的《週刊少年 Jump》，現在依然在連載中的高人氣作品除了《海賊王 ONE PIECE》和去年竄紅的《鬼滅之刃》之外，冨樫義博在 1998 年開始連載的《全職獵人 HUNTER×HUNTER》也是長年不敗的話題之作，就在 3 月 3日《全職獵人》歡喜迎來了連載 22 周年紀念日！

不過被發出「連載 22 周年紀念日祝賀」的《HUNTER×HUNTER》，也似乎被偷酸：「1998 年的《全職獵人》是 Jump 中現役連載年份第二長的漫畫作品，第一名是 1997 年 7 月 22 日開始連載的《海賊王》，雖然差不多是同期開始連載，但由於《全職獵人》休刊次數和時間非常多，現在《海賊王》單行本已經出到第 95 集，《全職獵人》則只出到 36 集。」直接對比出了尾田和冨樫義博之間作畫勤奮度的巨大差距，事實上身為勤奮王的尾田因為長年辛苦畫漫畫而身體健康欠佳，為了陪伴妻子與小孩，他已經下定決心：「《ONE PIECE》真的只剩 5 年就要完結篇，接下來劇情密度將大幅提升！」

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總是處於休刊狀態的冨樫義博，在繼好幾年之前「打麻將打到腰痛」的江湖傳說之後，近年來這位已經 53 歲的大叔突然迷上了少女偶像團體櫸坂 46，不僅被目擊私下跑去看櫸坂46的演唱會並開心擺出手勢合照，同時冨樫義博還以自己的名義向櫸坂 46 送上祝賀花籃，完全就是追星狀態。

隨著《海賊王》即將完結篇，《HUNTER×HUNTER》是否會變成繼續連載中年份第一長的 Jump 漫畫作品呢？許多網友看見了這則《HUNTER×HUNTER》慶祝連載 22 周年紀念日的消息，都紛紛吐槽：「我還以為是連載再開，結果不是？」、「嚇死我了，以為《HUNTER×HUNTER》要恢復更新了」、「重新定義日本漫畫界連載意義的富奸老賊」，希望冨樫義博長命百歲，就算是用寫小說的方式也要幫《HUNTER×HUNTER》正式收尾啊！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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