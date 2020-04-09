【新冠肺炎】《週刊少年JUMP》宣布延後出刊　下星期冇鬼滅睇

8日週刊少年 JUMP 編輯部於官方推特發表了《週刊少年 JUMP 21 號》將會延期出刊的聲明，由於編輯部一位 40 歲左右的員工疑似感染COVID-19新冠肺炎，於 4 月 2 日發燒，之後去醫院檢驗後就回到家中自主隔離，沒有與任何漫畫作者接觸。

由於還在等待檢驗結果，集英社便決定於 4 月 6 日宣布作業暫停，因此將會影響到下下週（4/20）出刊的《週刊少年 JUMP 21 號》，延期一週，於 4 月 27 日發售《週刊少年 JUMP 21、22 合併號》。至於 4 月 13 日將出刊的《週刊少年 JUMP 20 號》沒有影響，照原訂時間上架。

這份聲明中提到集英社作為優先考量的絕對是漫畫作者與相關工作人員的健康與安全，畢竟要有這些人才能繼續有作品看，只是延期出刊的話，相信讀者們應該都還能接受的。只希望現在情況一切都還在能控制的範圍，希望疫情趕快平穩下來，希望大家都平安。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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