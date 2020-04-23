幪面超人空我 Figure-rise Standard 驚異全能模型 玩盡紅黑雙色

BANDAI《幪面超人空我》Figure-rise Standard 可動人偶模型，可動性和性價比都極高，萬代乘勢於魂Shop網店推出「黑金空我」驚異全能形態 Amazing Mighty Form版本模型。

驚異全能型態﹙Amazing Mighty﹚是主角五代雄介因戰鬥受傷而停止心跳；椿秀一醫生為搶救雄介，以電擊刺激其心肺功能，意外令空我獲得新的進化之力，由「昇華全能」變身為「驚異全能型態」，此時空我會不斷放電，盔甲由紅轉黑，一雙小腿生出金色護甲，必殺技亦升妓為「驚異全能踢﹙Amazing Mighty Kick﹚」

模型套件根據已發售的Figure-rise Standard「紅空我」Mighty Form改版而成，細節如胸部、肩部、脚部、腰帶、手背均為全新造型。照舊有啞色沙金部件，另為配合Amazing Mighty Form的騎士踢「Amazing Mighty Kick」改成雙飛腳，腳底的火焰特效件亦由單腳改為雙腳。

另外，模型又包括多一套組件，可組合到上文提過的Figure-rise Standard「紅空我」Mighty Form身上，組成另一款「紅金空我」Rising Mighty Form！換言之，想齊Form就要買夠2紅／1黑，BANDAI真是好識搵錢。（4,400日圓／2020年8月發售）