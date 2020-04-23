幪面超人空我 Figure-rise Standard 驚異全能模型 玩盡紅黑雙色

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

BANDAI《幪面超人空我》Figure-rise Standard 可動人偶模型，可動性和性價比都極高，萬代乘勢於魂Shop網店推出「黑金空我」驚異全能形態 Amazing Mighty Form版本模型。

驚異全能型態﹙Amazing Mighty﹚是主角五代雄介因戰鬥受傷而停止心跳；椿秀一醫生為搶救雄介，以電擊刺激其心肺功能，意外令空我獲得新的進化之力，由「昇華全能」變身為「驚異全能型態」，此時空我會不斷放電，盔甲由紅轉黑，一雙小腿生出金色護甲，必殺技亦升妓為「驚異全能踢﹙Amazing Mighty Kick﹚」

模型套件根據已發售的Figure-rise Standard「紅空我」Mighty Form改版而成，細節如胸部、肩部、脚部、腰帶、手背均為全新造型。照舊有啞色沙金部件，另為配合Amazing Mighty Form的騎士踢「Amazing Mighty Kick」改成雙飛腳，腳底的火焰特效件亦由單腳改為雙腳。

另外，模型又包括多一套組件，可組合到上文提過的Figure-rise Standard「紅空我」Mighty Form身上，組成另一款「紅金空我」Rising Mighty Form！換言之，想齊Form就要買夠2紅／1黑，BANDAI真是好識搵錢。（4,400日圓／2020年8月發售）

幪面超人555 東京都知事撞衫【回顧時裝 x 動畫人物撞衫事件簿】
真．幪面超人接班人！1米85超靚仔新星藤岡真威人　首個角色係？
【開箱試玩】新S.I.C. 《幪面超人空我》 大山竜版古迦怪物級細節
【開箱 多圖】SHF 幪面超人Zero One 久違的三百內爽扭拉打FIGURE
【古迦20週年】平成最強幪面超人Top 20票選　第一名毫無懸念？
佐藤健成2020日本最紅男神　從《電王》到《戀愛持續》到《劍心》
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。