超音鼠 2020東京奧運手遊上架　單手操控Sonic挑戰競技項目

SEGA CORPORATION宣布，《索尼克 AT 2020東京奧運》於5月7日在Google Play、App Store開放下載。

《索尼克 AT 2020東京奧運》以東京為舞台，能夠與索尼克角色們一同挑戰各項競技。除了一般規則的奧運競技以外，也可暢玩只有索尼克才能辦到，添加特別規則及機關的「EX競技」。提早一步來體驗預定於2021年7月舉辦的2020東京奧運吧！

200萬件達成！

由於事前登錄已達200萬人次，因此將在遊戲開始時贈送各式各樣的道具。只要登入，即可獲得能在遊玩過程中播放的「BGM」、能設置於玩家頭像的「徽章」，以及用來開放角色動作或新關卡的「訓練點數」。

《索尼克 AT 2020東京奧運》於 5 月 7 日在 Google Play、App Store 開放下載。（遊戲宣傳圖片）

【獎勵一覽】

BGM：「Ocean View（『TEAM SONIC RACING』）」 BGM：「Reach For The Stars （『SONIC COLORS』）」 BGM：「Glimmering Gift - Super Transformation（『SONIC MANIA』）」徽章：2020東京奧運吉祥物 未來永遠郎 徽章：經典索尼克徽章：超級索尼克 訓練點數：合計1200點

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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