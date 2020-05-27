幪面超人 IXA 真骨雕SHF 及 CSM belt 變身腰帶 香港行貨點買？

《幪面超人 KIVA》IXA 真骨雕 SHF／CSM IXA belt 變身腰帶公開，真骨雕figure在港魂被秒殺，腰帶卻仍未開訂，原來香港行貨改了玩法！即睇點買！

「CSM IXA變身腰帶及IXA RISER套裝」

IXA CSM 腰帶 行貨轉訂購方式

CSM（COMPLETE SELECTION MODIFICATION）最新作《幪面超人 月騎 KIVA》二騎「幪面超人 IXA」專用的「CSM IXA變身腰帶及IXA RISER套裝」，近日在日本BANDAI網頁公布開訂，然而筆者發現，香港P-BANDAI購物網並沒有跟進行貨開訂！！！拉打迷難度要訂水貨？

CSM系列專為高要求的fans而設，以最新技術及上色手法，重製各代《幪面超人》劇中變身腰帶／工具。「IXA變身腰帶」的噴漆和內部零件都有重新設計，收錄了紅音也、名護啟介兩個變身者共160句台詞，還有6首過去／現代版BGM；升級用手提電話槍「IXA RISER」可與「IXA變身腰帶」無線連接互動。（33000日圓／約2700港元）

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百貨／玩具店網上訂購

宅民黨收到消息，今次「CSM IXA變身腰帶及IXA RISER套裝」會換個方式發售，不會在P-BANDAI購物網作限量訂購，而是改為在各大百貨公司、玩具店發售，而代理跟我放風，各大型店都會在6月初，於各自的網店做預約，細節未能公開，筆者先個人推介幾家有賣BANDAI玩具的大型百貨網頁給大家bookmark。

SHF 送頭

與此同時，幪面超人 IXA 真骨雕 SHF亦已公開，水準跟真骨 KIVA 一樣高，還附送「老豆」紅音也（演員武田航平）的年青版真人頭雕，沒錯！即時《Build》中極沉咪碳的Greases！

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行貨的幪面超人 IXA 真骨雕 SHF 5月26日在香港P-BANDAI網頁出現了幾秒已被掃光，各位只可以去旺角的玩具店訂水貨了。