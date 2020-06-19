《Dark Souls》系列作為 From Software 旗下的神作，應該不少玩家玩過。而 4 年前推出的《Dark Souls 3》，要在約 3 小時爆機，可能也有不少玩家做到，但如果要求你不用一般的手制，而是香蕉去操作，結果又會如何呢？

「薪王們的化身」不敵香蕉

外國一名「Super Louis 64」玩家，經常聯想出一些奇怪的方法去遊玩《Dark Souls 3》，今次就挑戰以香蕉代替手制，通關這隻以操作技術要求高而聞名的作品。「Super Louis 64」將手制上的按鍵連接到各個香蕉上，透過觸碰香蕉傳達指令。這位神人其實早在 2017 年，就在 Reddit 上發表過用香蕉玩《Dark Souls 3》的影片，不過當時只有數分鐘對戰最終 Boss「薪王們的化身」（Soul of Cinder）的片段，今次他直接用香蕉完整爆機，而時間只需要約 3.5 小時。

他再次用香蕉挑戰《Dark Souls 3》，目的其實是希望可以幫助 St. Jude 兒童研究醫院募集資金，而他這次的直播也成功募集 700 美元（約 $5425）。

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RingFit 玩《Dark Souls 3》

「Super Louis 64」早前就已經試過把 Nintendo RingFit 的健身環，連接上了《Dark Souls 3》，而且設定成玩家必須要持續跑步角色才會移動，擠壓或拉扯 Ring Fit 才能攻擊。先不論要打 Boss，光是跑到敵人面前已滿頭大汗，難怪他沒有用 Ring Fit 爆機。