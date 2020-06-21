The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 集換式卡牌(傑克森市)

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS4大作《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，以下為遊戲全集換式卡牌入手位置一覽(傑克森市)。

集換式卡牌是屬於艾莉的收集元素，整個遊戲中共有48張集換式紙牌。遊戲頗貼心地在章節選擇中列出收集進度，配合以下全集換式卡牌位置就可快速進行回收。

本作的收集跨周目、跨存檔繼承，亦沒有難度限制，也就是玩家不需要在同一個存檔內做完所有收集；只要在任何進度中拿過一次便會記錄在案。所以在進行回收時只要以非常簡單難度選擇章節去回收便可。但記得要保留一個爆機的「完成」的存檔（建議用USB備份）：這是因為當你使用章節選擇功能來回收收集品時，會因為自動存檔而限制住你的章節選擇（例如你選了西雅圖第一日的章節，就會無法再選西雅圖第二日和第三日）。因此做完一個章節的回收後，就可以讀回「完成」存檔，然後就可自由選任何章節（收集品是全進度共用所以讀檔也不會消失）。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 按圖放大集換式卡牌位置說明：↓ ↓ ↓ ↓ ↓

傑克森市 - 醒來（共2張）：

+ 7 + 6 + 5

傑克森市 - 巡邏（共2張）：

+ 7 + 6 + 5

↓↓其他章節的卡牌位置↓↓

(文章連結)The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全集換式卡牌入手位置一覽