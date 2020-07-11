AV女優Cosplay入侵動漫界　巨人、EVA、天氣之子、鬼滅之刃．多圖

波多野結衣、上原亞衣與佳苗琉花三位神級AV女優合力Cosplay《鬼滅之刃》引起J界一陣哄動，事實上AV女優Cosplay動漫人物並非新鮮事，除了某幾位知名女優不時Cosplay讓粉絲大飽眼福外，更有片商定期將ACG Cosplay改編成AV作品，成為非常受歡迎的系列作。（文：永高／編：胡劍威）

波多野結衣跟AV朋友一起cosplay《鬼滅之刃》引起近日大家談論AV女優玩COS的課題。

橋本有菜．長腿明日香

如果你不是老司機的話，可能對橋本有菜這個名字覺得有點陌生，其知名度雖然跟明日花綺羅、波多野結衣還有一點距離，不過憑著被喻為「暗黑界第一美腿」也叫在AV業界闖出名堂。除了職業是AV女優，她本身的嗜好便是閒時Cosplay，更非常喜歡參與日本的「Cosholic」活動。「Cosholic」是日本限制級次文化活動，以最大尺度Cosplay作賣點，每年也有來自世界各地Coser參與，可謂五光十色，由於尺度大膽，因此全場只限18歲以上人士進場。橋本有菜曾在「Cosholic」 Cos《艦隊Collection》的島風而一舉成名，其紅白色「絕對領域」長襪艷壓全場，另外她還Cos過《GANTZ》的麗佳，異常突出的雙峰加美腿成為全場焦點。她也cos過《新世紀福音戰士》明日香，逼爆塑膠制服，不過略嫌太密實無甚養眼之處。（點圖放大看更多：）

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桃乃木香奈．最虐心2B

要數近年最喜歡Cosplay的AV女優，桃乃木香奈認第二大概無人敢認第一。此女自從前年因《龍如 極2》遊戲宣傳來港，在香港擒獲不少粉絲，現場跟她有過一面之緣的小弟也成為了她的粉絲，除了細閱她每一套作品外，更關注了她的Instagram。大家都知道香奈份人非常大食，經常在IG Post她食好西的相之外，原來她還有一個嗜好，就是Cosplay，第一次令大家震撼的是她反串Cos《Hunter X Hunter》基路亞，無論服裝、造型和場景也非常高質，之後她再Cos玩家們非常喜歡的角色《NieR:Automata》2B，性感的中世紀黑色喱士戰鬥服穿在香奈身上，只能以四個字形容——技驚四座！最新則有她Cos《鬼滅之刃》的甘露寺蜜璃，偉大程度絕不比波多野那一輯相為少。現在每逢有空我便會上香奈IG緊貼她近況，看看有沒有最新釋出的Cosplay Post可FF一番。

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三上悠亞．4小時31COS

很多AV女優均會將Cosplay元素放在作品之中，不過因為成本問題，很多時候成品也屬濫竽充數，要數大師級的還是要找國民級偶像三上悠亞。三上曾在2017年推出過以Cosplay為主題的作品《31 COS》，在4小時內挑戰31種COSPLAY扮相，實在拍得住孫悟空72變。作品內除了穿上一些典型的職業系制服，例如女高中生（體育短褲／學校泳裝）、女教師、女醫生、偶像、兔女郎、賽車女郎、牛仔女郎、啦啦隊隊長、按摩師、女警、巫女、上班族OL、健身教練、櫃台樓面等以外，還有大量ACG題材角色，包括《SUPER MARIO BROS.》女版瑪利歐、《美少女戰士》的水野亞美、《新世紀福音戰士》的凌波零、《GANTZ》的麗佳等，全都是耳熟能詳的動漫角色，看得動漫迷熱血沸騰。

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Cosplay AV元祖：動漫真人化AV計劃

除了像橋本有菜與桃乃木香奈視Cosplay為私人興趣，又或三上悠亞以Cosplay作主題推出作品以增加銷量外，也有AV片商以Cosplay作為系列不斷推陳出新，其中一間最著名的就是TMA（TOTAL MEDIA AGGENCY）。TMA早在千禧年已推出「動漫真人化AV」計劃，其中最多人知道的是將《進擊的巨人》的「米卡莎（三笠）」角色真人化，由女優RYO飾演，因為作品廣受歡迎還推出過續集，並加入更多原著角色；之後TMA還推出過改編《Fate/Grand Order》的《Faith Grand Orgasm》（群AV共演）、改編《擅長捉弄人的高木同學》的《擅長捉弄人的永瀨同學 VR》（永瀨YUI飾演）、改編《天氣之子》的《名器之子》，而最近大熱的《鬼滅之刃》當然也沒有放過，改編成《鬼詰之刃》（由渚MIZUSA飾演）。另外，TMA其中有些作品更是毫不忌諱地用回動漫原名，像《搖曳露營》、《動物朋友》、《Love Live!》等，通通變成Cosplay激情版。據知TMA也曾因版權問題而收到很多律師信，不過可能背後有勢力撐腰，這類「動漫真人化AV」依然長出長有，不知道下一作會否是在全球已被大大力插爆的《The Last Of Us Part2》？屆時大家便可欣賞一場真人版Abby大戰Owen，諗起都爽。