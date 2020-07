AV女優Cosplay入侵動漫界　巨人、EVA、天氣之子、鬼滅之刃．多圖

波多野結衣、上原亞衣與佳苗琉花三位神級AV女優合力Cosplay《鬼滅之刃》引起J界一陣哄動,事實上AV女優Cosplay動漫人物並非新鮮事,除了某幾位知名女優不時Cosplay讓粉絲大飽眼福外,更有片商定期將ACG Cosplay改編成AV作品,成為非常受歡迎的系列作。(文:永高/編:胡劍威)

波多野結衣跟AV朋友一起cosplay《鬼滅之刃》引起近日大家談論AV女優玩COS的課題。

橋本有菜.長腿明日香

如果你不是老司機的話,可能對橋本有菜這個名字覺得有點陌生,其知名度雖然跟明日花綺羅、波多野結衣還有一點距離,不過憑著被喻為「暗黑界第一美腿」也叫在AV業界闖出名堂。除了職業是AV女優,她本身的嗜好便是閒時Cosplay,更非常喜歡參與日本的「Cosholic」活動。「Cosholic」是日本限制級次文化活動,以最大尺度Cosplay作賣點,每年也有來自世界各地Coser參與,可謂五光十色,由於尺度大膽,因此全場只限18歲以上人士進場。橋本有菜曾在「Cosholic」 Cos《艦隊Collection》的島風而一舉成名,其紅白色「絕對領域」長襪艷壓全場,另外她還Cos過《GANTZ》的麗佳,異常突出的雙峰加美腿成為全場焦點。她也cos過《新世紀福音戰士》明日香,逼爆塑膠制服,不過略嫌太密實無甚養眼之處。(點圖放大看更多:)

桃乃木香奈.最虐心2B

要數近年最喜歡Cosplay的AV女優,桃乃木香奈認第二大概無人敢認第一。此女自從前年因《龍如 極2》遊戲宣傳來港,在香港擒獲不少粉絲,現場跟她有過一面之緣的小弟也成為了她的粉絲,除了細閱她每一套作品外,更關注了她的Instagram。大家都知道香奈份人非常大食,經常在IG Post她食好西的相之外,原來她還有一個嗜好,就是Cosplay,第一次令大家震撼的是她反串Cos《Hunter X Hunter》基路亞,無論服裝、造型和場景也非常高質,之後她再Cos玩家們非常喜歡的角色《NieR:Automata》2B,性感的中世紀黑色喱士戰鬥服穿在香奈身上,只能以四個字形容——技驚四座!最新則有她Cos《鬼滅之刃》的甘露寺蜜璃,偉大程度絕不比波多野那一輯相為少。現在每逢有空我便會上香奈IG緊貼她近況,看看有沒有最新釋出的Cosplay Post可FF一番。

三上悠亞.4小時31COS

很多AV女優均會將Cosplay元素放在作品之中,不過因為成本問題,很多時候成品也屬濫竽充數,要數大師級的還是要找國民級偶像三上悠亞。三上曾在2017年推出過以Cosplay為主題的作品《31 COS》,在4小時內挑戰31種COSPLAY扮相,實在拍得住孫悟空72變。作品內除了穿上一些典型的職業系制服,例如女高中生(體育短褲/學校泳裝)、女教師、女醫生、偶像、兔女郎、賽車女郎、牛仔女郎、啦啦隊隊長、按摩師、女警、巫女、上班族OL、健身教練、櫃台樓面等以外,還有大量ACG題材角色,包括《SUPER MARIO BROS.》女版瑪利歐、《美少女戰士》的水野亞美、《新世紀福音戰士》的凌波零、《GANTZ》的麗佳等,全都是耳熟能詳的動漫角色,看得動漫迷熱血沸騰。

Cosplay AV元祖:動漫真人化AV計劃

除了像橋本有菜與桃乃木香奈視Cosplay為私人興趣,又或三上悠亞以Cosplay作主題推出作品以增加銷量外,也有AV片商以Cosplay作為系列不斷推陳出新,其中一間最著名的就是TMA(TOTAL MEDIA AGGENCY)。TMA早在千禧年已推出「動漫真人化AV」計劃,其中最多人知道的是將《進擊的巨人》的「米卡莎(三笠)」角色真人化,由女優RYO飾演,因為作品廣受歡迎還推出過續集,並加入更多原著角色;之後TMA還推出過改編《Fate/Grand Order》的《Faith Grand Orgasm》(群AV共演)、改編《擅長捉弄人的高木同學》的《擅長捉弄人的永瀨同學 VR》(永瀨YUI飾演)、改編《天氣之子》的《名器之子》,而最近大熱的《鬼滅之刃》當然也沒有放過,改編成《鬼詰之刃》(由渚MIZUSA飾演)。另外,TMA其中有些作品更是毫不忌諱地用回動漫原名,像《搖曳露營》、《動物朋友》、《Love Live!》等,通通變成Cosplay激情版。據知TMA也曾因版權問題而收到很多律師信,不過可能背後有勢力撐腰,這類「動漫真人化AV」依然長出長有,不知道下一作會否是在全球已被大大力插爆的《The Last Of Us Part2》?屆時大家便可欣賞一場真人版Abby大戰Owen,諗起都爽。