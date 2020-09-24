【ACG猜猜我是誰】高達的V字天線、足球小將的16頭身比例、小丸子的頭盔髮型，如果你自問係ACG達人，只要望到剪影輪廓，就已經知道佢係邊個！近日Twitter用家あっぷる(@iapple_)分析他／她30年前繪同人漫畫餘下的網貼（下文解釋是什麼），想不到網民單靠一把頭髮的輪廓，已經認出係邊個！

☠️其實化灰都認得，不過睇睇網民搞笑回應先。😆

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👇以下有50幅剪影，你又認得幾多個：👇

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「動漫角色剪影遊戲」解謎篇👇

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