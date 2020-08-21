【女友救高達】四川洪災造成不少財產損失，內地有一名熱愛高達模型的男子，昨日（8月20日）在微博分享一個高達模型差點被洪水沖走、失而復得的經歷，令人驚奇的是，他的女友不顧安危奮身拯救，感動了不少高達迷。今次涉事的高達模型價值有多高？記者嘗試從有限的影片內容，辨認這18盒模型的來頭。

「中年人手里的高達」的女友憤不顧身拯救高達模型，其情操比手中PG七劍非常搶眼。

微博用戶「中年人手里的高達」昨日上載一條影片，成功感動好多高達迷！原來「中年人手裏的高達」身處重慶的公司被受洪災威脅，事主估計二樓或許能躲過一劫，於是將珍藏全部放在二樓，但後來發現洪水有機會浸到二樓。事主便穿上救生衣去搶救，但他因不熟水性被女朋友攔住。對方更即場穿上救生衣破窗拯救，最後救回珍藏品。

😆 獲救高達模型價值多少？記者嘗試從片段中重組資料，點擊圖片放大看😆

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涉事二人已在微博報平安👏，記者翻看微博舊帖，發現勇敢女友是《SEED》迷，難怪如此肉緊救GUNDAM！玩具只是身外物，高達無了可再買過，最緊要人冇事！

金老師即是「中年人手里的高達」女友，似乎全力玩《SEED》系高達模型。

▼天災無情也不及人禍無情 有師兄家中珍藏被蹂躪▼

▼模型也會報恩 大阪地震中知名漫畫家被等身大綾波麗FIGURE救一命？▼

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有些高達被拯救了，有些卻沒有那麼好運。數月前，fb「元朗天水圍屯門區免費環保樂」有街坊出po表示，有大量全部未砌高達、超時空模型免費放在樓梯口垃圾桶任人攞！

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