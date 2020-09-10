Capcom最近舉行為名「TGS Live 2020紀念減價」的活動，將旗下大量作品之電子版減價出售，減價項目更不乏人氣大作，值得留意。

Capcom是次「TGS Live 2020紀念減價」活動將旗下大量作品之電子版減價出售；以折扣率相當吸引，大都在半價甚至低見25折。如果對Biohazard生化危機、Monster Hunter魔物獵人等Capcom遊戲有興趣，現在就是入手好時候了。

👇👇👇按圖放大減價遊戲👇👇👇

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雖然是日版亦即要去日本PS Store才能購買，不過香港玩家也一樣可以使用日本PSN，只要申請Account，相信有用開PS的玩家都懂方法就不再贅述。是次特價維持到9月29日，不過要注意RE3和MHW付費DLC的特價只到9月15日為止，想要就要盡快出手。

而香港Capcom亦有跟隨日本進行減價，不過覆蓋範圍就未有日本那邊那麼多：

👇👇👇按圖放大香港地區特價項目👇👇👇

更多詳情可到Capcom活動官方網頁查看。

同場加映：日本13萬人票選動漫金曲100強

日本朝日電視台早前播出特備節目「動漫歌曲總選舉」（アニソン総選挙），總共有超過13萬人投票，選出100首日本動漫金曲，其中當然少不了各首膾炙人口、即使在香港亦是人氣高企的歌曲。以下為首20名：

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