Xbox Series X／S懶人包　售價、功能規格、GamePass種類一文看清

【Xbox Series X／S】次世代主機大戰即將開打，由Microsoft的Xbox首先出招，正式公布了兩個主機型號Xbox Series X及廉價版Xbox Series S的定價及發售日。以下為懶人包方便大家一文睇清兩部主機相關資訊。

廉價版Xbox Series S雖然平，但除了沒有光碟機只能使用數位版遊戲外，效能亦比普通版Xbox Series X有所下調，CPU、Ram及GPU配置的性能都略為遜色。其中以顯示方面的功能差距較大，以至於Xbox Series S並不支援4K輸出（但有2K 120FPS）。不過，若然是像筆者般本身未有4K顯示器、短時間內亦沒打算升級至4K的用家，是否支援4K輸出就沒太大關係了。

👇👇👇Xbox Series X / S詳細硬件規格👇👇👇

主機除了本體及遊戲之外，線上服務亦是不可或缺的一部份，而Xbox Series X / S就連同幾個網上服務其同推出，各服務名字又相似時難免有些容易混淆。以下整理了Xbox各線上服務的名稱及內容。

👇👇👇按圖放大Xbox各網路服務說明👇👇👇

另外是外國遊戲媒體Gamespot入手了實體大小的Xbox Series X / S的模型，並且將其和今代各家用主機PS4、Xbox及Switch進行實物對比，讓大家一眼就知道新Xbox將會佔多少位置。按圖放大：

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香港地區的Xbox Series X和Xbox Series S將於11月10日發售，由9月22日開始接受預訂。建議零售價為Xbox Series S港幣$2,280、Xbox Series X港幣$3,880。

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