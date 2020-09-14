《Super Mario Bros》（孖寶兄弟／超級瑪利歐兄弟）踏入35周年，任天堂繼早前的Direct直播之後，近日亦設立35周年網站細數歷史。

任天堂設立Super Mario 35周年記念網站，更列出69款Mario遊戲供大家重溫，很多款一看到畫面「回憶就番晒嚟」。不過要留意名單雖然有《Mario Kart》等，卻沒有加入第三方廠例如《Super Mario RPG》或另一系列的《Dr.Mario》、《Wario Land》等遊戲。畢竟要全部列出來有過百款之多。

👇👇35年間69款Super Mario遊戲，你玩過哪幾隻？👇👇

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👇👇你未必知道的 Super Mario 六個黑歷史👇👇

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👇👇 同場加映：Ubisoft Zelda《芬尼克斯傳說》8 大相似位及 6 大強化位👇👇

Ubisoft《Immortals Fenyx Rising》芬尼克斯傳說（舊稱：Gods and Monsters 眾神與怪獸）由初公布時已有點《Zelda:Breath of the Wild》的氣味，被指為「Ubisoft Zelda」。因疫情曾一度延期的它亦公布將於12月3日推出。《香港01》科技玩物編輯部早前就受邀試玩，究竟似不似薩爾達？又好不好玩？以下為大家報告。

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詳細評測及試玩片：Ubisoft《芬尼克斯傳說》先行試玩報告 8大位似薩爾達：曠野之息