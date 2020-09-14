Super Mario 35周年盤點69款遊戲　孖寶兄弟拍過AV？看6個黑歷史

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《Super Mario Bros》（孖寶兄弟／超級瑪利歐兄弟）踏入35周年，任天堂繼早前的Direct直播之後，近日亦設立35周年網站細數歷史。

任天堂設立Super Mario 35周年記念網站，更列出69款Mario遊戲供大家重溫，很多款一看到畫面「回憶就番晒嚟」。不過要留意名單雖然有《Mario Kart》等，卻沒有加入第三方廠例如《Super Mario RPG》或另一系列的《Dr.Mario》、《Wario Land》等遊戲。畢竟要全部列出來有過百款之多。

👇👇35年間69款Super Mario遊戲，你玩過哪幾隻？👇👇

+63
+63
+63

👇👇你未必知道的 Super Mario 六個黑歷史👇👇

+7
+7
+7

👇👇 同場加映：Ubisoft Zelda《芬尼克斯傳說》8 大相似位及 6 大強化位👇👇

Ubisoft《Immortals Fenyx Rising》芬尼克斯傳說（舊稱：Gods and Monsters 眾神與怪獸）由初公布時已有點《Zelda:Breath of the Wild》的氣味，被指為「Ubisoft Zelda」。因疫情曾一度延期的它亦公布將於12月3日推出。《香港01》科技玩物編輯部早前就受邀試玩，究竟似不似薩爾達？又好不好玩？以下為大家報告。

+9
+9
+9

詳細評測及試玩片：Ubisoft《芬尼克斯傳說》先行試玩報告　8大位似薩爾達：曠野之息

PS4《復仇者聯盟》攻略｜最強文物「黑暗神書」無限開HulkBuster
動物之森｜歷代幪面超人服飾大熱　橫跨昭和平成令和｜附作者Code
《危險人渣》香港奇案做藍本　4隻必玩恐怖手機Game｜手遊快評師
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。