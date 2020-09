任天堂設立Super Mario 35周年記念網站,更列出69款Mario遊戲供大家重溫,很多款一看到畫面「回憶就番晒嚟」。不過要留意名單雖然有《Mario Kart》等,卻沒有加入第三方廠例如《Super Mario RPG》或另一系列的《Dr.Mario》、《Wario Land》等遊戲。畢竟要全部列出來有過百款之多。

Ubisoft《Immortals Fenyx Rising》芬尼克斯傳說(舊稱:Gods and Monsters 眾神與怪獸)由初公布時已有點《Zelda:Breath of the Wild》的氣味,被指為「Ubisoft Zelda」。因疫情曾一度延期的它亦公布將於12月3日推出。《香港01》科技玩物編輯部早前就受邀試玩,究竟似不似薩爾達?又好不好玩?以下為大家報告。