【2020年10月秋季新番動畫推介】不經不覺快要來到10月,換言之又是日本動畫新一季開播的時候。承接7月的疫情緩和多部強檔動畫復播的強勢,今年10月新番的數量相當多,以下為科技玩物頻道編輯私心推薦值得注目/追看的10月新番作品(排名不分先後)。

推介16大10月新番動畫預告片一覽(排名不分先後):

成為神的那一天 神様になった日

勇者鬥惡龍 達爾大冒險

ドラゴンクエスト ダイの大冒険

戰翼的希格德莉法 戦翼のシグルドリーヴァ

咒術廻戰 / 呪術廻戦

寒蟬鳴泣之時 / ひぐらしのなく頃に

總之就是很可愛 トニカクカワイイ

請問您今天要來點兔子嗎? BLOOM

ご注文はうさぎですか? BLOOM

在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼III

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIII

黃金神威 第三期 ゴールデンカムイ 第三期

排球少年!! TO THE TOP 第二季

ハイキュー!! TO THE TOP 第2期

攀岩! - Sport Climbing Girls -

いわかける!- Sport Climbing Girls -

魔女之旅 魔女の旅々

安達與島村 安達としまむら

強襲魔女 ROAD to BERLIN

ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN

魔法科高中的劣等生 來訪者篇

魔法科高校の劣等生 来訪者編

