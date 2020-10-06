【對馬戰鬼】今年大受好評的武士開放世界動作遊戲《Ghost of Tsushima》對馬戰鬼，其大型免費更新DLC將於10月16日推出，而昨日則公開了宣傳影片，添加新遊戲+、多人合作模式、新護符和新獎盃等大量新內容。

是次更新除了各種新內容之外，也增加了一些貼心功能，例如自訂用具套裝等；以前經常在轉換裝甲時要因應不同裝甲的特性來手動更換適合的護符，現在有了自訂套裝就可以一鍵更換了。至於大家十分期待的多人合作模式《Legends》奇譚，也在新影片中漏出少許情報，對其內容可略窺一斑，相信此玩法亦能令不少玩家回歸。

👇👇按圖放大對馬戰鬼免費大型更新詳細分析👇👇

+ 20 + 20 + 20

更多遊戲畫面👇👇

+ 3 + 3 + 3

官方中文宣傳影片👇👇

同場加映：PS5首發遊戲全27款一文睇清

PS5 PlayStation 5 將於11月12日起發售（香港區11月19日發售），《蜘蛛俠2》、《Demon’s Souls》、《Godfall》、《COD Black Ops Cold War》、《DMC5 SP》PlayStation 5 究竟有幾多款首發 跟機game 11月12日同步推出？即睇！

👇👇27款確定跟機首發PS5遊戲名單👇👇