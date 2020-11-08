【鬼滅之刃／LiSA】動漫歌手LiSA因主唱鬼滅之刃TV動畫主題曲《紅蓮華》，以及最近的鬼滅之刃劇場版主題曲《炎》而爆紅；但其實LiSA本身已是有相當資歷的動漫歌手，除了《鬼滅之刃》外亦有不少金曲，以下就送上LiSA鬼滅之刃以外的8首精選金曲。

LiSA最近有幾紅，新碟一出輕取Oricon排行榜雙冠軍，是繼宇多田光後16年來首位女歌手做出此成績：鬼滅之刃劇場版新歌《炎》奪Oricon雙冠軍 LiSA追平這位天后紀錄

而LiSA在因《鬼滅之刃》而爆紅之前，其實已經是人氣高企的一線動漫歌手，為近年不少人氣作品演唱多首樂曲，只是《鬼滅之刃》將LiSA的事業帶上巔峰。閒話至此，以下送上LiSA 8首《鬼滅之刃》以外的金曲推薦（排名不分先後）：

按圖放LiSA 8首《鬼滅之刃》以外金曲推薦

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