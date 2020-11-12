《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》終於在香港上映，《香港01》科技玩物記者今日（12日）頭輪馬上入場，即時送上「微劇透影評」。其實，睇預告已經知道是神作畫再臨，ufotable社又再發威！而在動作場面外，電影中又很文場及細位，都足以為吾峠呼世晴的原作漫畫平反，沒有出色的漫畫故事，不可能拍出204億日圓票房大作，絕非「靠動畫打救」。

《鬼滅之刃無限列車》短評：5大看點！兩個不足處👇👇

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如果未睇過《鬼滅之刃》原作或電視卡通，入場前不妨看看以下13個關鍵字，保證好睇多一倍！👇👇

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同場加映：廿四孝爸爸自製日輪刀 330円成本做到👇👇

想不想自製日輪刀入場睇戲？日本有位廿四孝爸爸以3款110日圓店小物Low-Cost自製炭治郎「日輪刀」，成本330日圓更自帶水之呼吸效果！

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同場加映：禰豆子聲優鬼頭明里 真係咬住轆竹配音？👇 👇

鬼頭明里 1994 年10月16日於日本出生愛知縣，生日過後就26歲了。身高 153 公分的明里身形小巧可愛，樣子亦夠實力當女團小偶像。

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