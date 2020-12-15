【聖誕節玩具禮物】《多啦A夢》大雄部屋情景、鬼滅襟章機、瑞獸勇者模型、彈蓋人，今年聖誕節怕且都要在家中渡過，高達模型砌了半年都開始悶不如考慮幾款可以快砌快玩的「非高達模型」動手砌玩具。

（鍾世傑攝）

《多啦A夢》大雄組合屋情景🏠

可自由擺位組裝的大雄部屋，有趣是兩位主角的公仔都為睡姿動作，很切合大雄日又瞓夜又瞓的性格。更可放入不同品牌公仔crossover，有網民更想出邪道玩法。

在透明窗仔外用電筒打燈扮陽光，影相更靚。（鍾世傑 攝）

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學生大熱《Bottle Man》彈蓋人🤖

想買多樣給家中小朋友玩，可以考慮這款射塑膠飲品樽蓋的小玩意《Bottle Man》彈蓋人，有多種款式，砌完又有排玩，抵。

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本土原創《瑞獸勇者》模型 水準意外地高⚔️

香港原創搪膠《瑞獸勇者》「南帝」近日嘗試推出細比例組裝模型，雖然因為小本經營、產量少、定價不能跟BANDAI比，但在刻線、部件精細度、縮膠等方面做得比想像中出色。

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女生必玩鬼滅襟章機🧒

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全10件推介品，請點擊收看介紹：聖誕禮物2020十件不能錯過高質模型合金玩具 附7間抵買玩具店

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玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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《龍珠Z》在皇室堡開設期間限定店Pop-up Store，除了娜美星悟空vs菲利場景以及精英軍團企板，今次一系列展覽限定商品設計非常成熟有型：

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