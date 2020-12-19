Dynaction EVA初號機開箱｜40cm高可動性強　4個理由fans值得入手

【玩具開箱 BANDAI Dynaction 初號機 新世紀福音戰士 EVA-01】近日市面有一隻包裝盒有如行李喼一樣巨型的初號機Figure，初時以為「好膠」、定價又高（市面約$1400），開盒後發現它的金屬關節非常好扭，且身高達40cm，跟Robot魂初號機手拖手扮父子，笑點滿滿。

事前必睇：先了解可動構造，否則好易爆👇👇👇

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【 Dynaction x Robot魂 EVA初號機 溫馨父子情圖輯】

「Daddy！我要騎膊馬！」「好啦好啦，冇你收呀！」（鍾世傑 攝）

其他3個必買優點👍👍👍

「仲唔買！你唔買玩具我邊有錢養個仔呀！」（鍾世傑 攝）

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總結：玩起來比睇display更吸引

其實記者去年已一早預訂了一隻，但早前在朗豪坊的TAMASHII NATIONS展，看到show出來的Dynaction EVA初號機display，一度感到有點不妙的，因為覺得外表有點「膠」，到真正收貨後再細心把玩，發現它的高可動、hold pose出色的優點，要真正上手玩才會明白。市價大約$1300至$1400左右，EVA fans值得入手。

Dynaction EVA初號機／定價19800日圓（香港定價約$1490）

朗豪坊買EVA玩具 送原裝月曆

去朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 2020」買EVA玩具，送【珍藏版 2021 年新世紀福音戰士月曆】雖然現時展覽區被封，但10/F TAMASHII SPOT 仍然可以買到最新新世紀福音戰士商品，買夠$400就可得到1個EVA月曆，數量有限、送完即止。

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玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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