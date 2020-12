【Diablo Immortal/Android/iOS】在2018年暴雪嘉年華中公布的《暗黑破壞神》Diablo系列新作手遊《暗黑破壞神 永生不朽》自公開以來就未有太多消息,但在經過兩年低調之後,暴雪在星期四(12月17日)突然舉行媒體發佈會,公開了大量遊戲內容及測試詳情。

是次發佈會有遊戲總監Wyatt Cheng(就是Do you guys not have phones的那位)及製作人Caleb Arseneaux解說遊戲詳情。

按圖放大Diablo Immortal暗黑破壞神永生不朽6大重點

連同今次發布會,遊戲的alpha測試亦正式展開;而《香港01》科技玩物頻道亦有幸受到暴雪邀請參加今次alpha測試,稍後將會為大家送上報告,敬請期待。

按圖放大Diablo Immortal美術圖片

