撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-01-31 07:00

動物森友會／動森／動物之森｜日本和服名店「千總」在遊戲推出時，已推出 4 款和服的「我的設計」，為玩家帶來最專業的《動森》和服設計。來到 2021 年，再次推出兩款新的振袖，以及首次公開「千總」的夢境島嶼門牌，掛念日本的玩家極建議上島參觀這個和風特色濃烈的島嶼。

「1555島」夢境門牌號：DA-7869-2884-8602 （chiso官網圖片）

「千總」的夢境島嶼名為「1555島」，來源自「千總」創立於室町時代（1555年），島上也特意開放兩間房屋讓玩家參觀，一間是代表「千總」本店，一間是按不同季節佈置的四季房屋。

「1555島」夢境門牌號：DA-7869-2884-8602

👇👇日本和服名店「千總」開夢境島嶼👇👇

👇👇「千總」 兩款 2021 年全新和服（振袖）「我的設計」免費下載👇👇

同場加映：鬼滅之刃｜無限城、最終選拔等6大名場景 高清Wallpaper免費下載

鬼滅之刃名場景免費Wallpapers｜《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上周錄得逾317億日圓票房，超越吉卜力宮崎駿《千與千尋》掃新紀錄成為日本史上票房第一電影。



《鬼滅》TV動畫製作團隊ufotable早前免費送作品中的6大名場景電腦桌面壁紙。近日或者有見擁躉們「餓戲」辛苦，又再度在Twitter宣佈再次開放這些大張高清Wallpapers賣大包益街坊！

👇👇👇《鬼滅之刃》TV動畫6大著名景點！點圖放大睇高清場景Wallpapers！👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

想睇第3~6個《鬼滅之刃》著名景點？即睇：鬼滅之刃｜無限城、最終選拔等6大名場景 高清Wallpaper免費下載