《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起）Switch 芒亨舉行直播生放送公開新PV及新情報，圍繞著「寒冷群島」公布了8大魔物，更公開村莊的9名NPC角色情報。而最注目的便是使用蟲絲拘束的新系統「操龍」，可以控制大型魔物移動或攻擊。同步亦公開1月8日7AM有體驗版DEMO玩：