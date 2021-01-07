Monster Hunter Rise 操龍新系統騎龍出必殺技 8大魔物9角色情報

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《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起）Switch 芒亨舉行直播生放送公開新PV及新情報，圍繞著「寒冷群島」公布了8大魔物，更公開村莊的9名NPC角色情報。而最注目的便是使用蟲絲拘束的新系統「操龍」，可以控制大型魔物移動或攻擊。同步亦公開1月8日7AM有體驗版DEMO玩：

👇《Monster Hunter Rise》操龍新系統及操龍必殺技👇

👇👇《Monster Hunter Rise》PV3 高清截圖👇👇

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👇👇《Monster Hunter Rise》8大魔物及9名角色情報👇👇

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