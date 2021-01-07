撰文：賴浩然
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《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起）Switch 芒亨舉行直播生放送公開新PV及新情報，圍繞著「寒冷群島」公布了8大魔物，更公開村莊的9名NPC角色情報。而最注目的便是使用蟲絲拘束的新系統「操龍」，可以控制大型魔物移動或攻擊。同步亦公開1月8日7AM有體驗版DEMO玩：
👇《Monster Hunter Rise》操龍新系統及操龍必殺技👇
👇👇《Monster Hunter Rise》PV3 高清截圖👇👇
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👇👇《Monster Hunter Rise》8大魔物及9名角色情報👇👇
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👇👇日網民評《MHR》封面龍「怨虎龍」設計超差👇👇
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👇👇回味 Monster Hunter 歷代15隻霸氣封面龍👇👇
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【櫻大戰革命大爆死】SEGA傾盡金力，聯同FGO的開發團隊DELiGHTWORKS打造的《櫻大戰革命》原來花了30億日圓巨額開發。但首月份營收卻只得約7000萬日圓（預測銷售）。究竟此作出了什麼問題，以下同大家剖析8大原因：
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