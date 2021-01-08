【試玩 CCSTOYS 鐵甲萬能俠 魔神ZERO】玩具界龍頭日本BANDAI一強獨大局面近年受到挑戰，挑戰者之一包括中國廠商，他們由過去代工身份走向自立品牌，取得動漫授權，開發出高性比正版玩具，比如曾經為BANDAI代工Metal Build系列的CCSTOYS，其推出的第二彈《天元突破──紅蓮螺巖》，可說是2020下半年3大熱賣合金玩具！最近CCSTOYS推出第三彈《真鐵甲萬能俠ZERO vs 暗黑大將軍》魔神ZERO合金完成品產品，水準同樣極高。

CCTOYS 鐵甲萬能俠魔神ZERO 試玩報告（長濱睡睡 攝）

👇👇CCTOYS兩款舊作同樣出色👇👇

👇👇魔神ZERO 十大賣點連MB都要輸？👇👇

CCSTOYS第3作《真鐵甲萬能俠》魔神ZERO 合金完成品，頭批貨將在1月尾到港，《香港01》科技玩物頻道率先試玩了「極接近」完成品的sample，即睇試玩Report！

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再送上一批鐵甲萬能俠魔神ZERO合金的相片👇👇

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【玩具開箱 同場加映】ROBOT魂海盜高達 X1改EVOLUSION SPEC👇👇

【玩具開箱】ROBOT魂 海盜高達 X1改 Crossbone Gundam EVOLUSION SPEC 以「長谷川裕一 漫畫原版」為主題，身型、武器、動作都盡量重現原作神態。

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全文連結：Gundam開箱｜ROBOT魂海盜高達 X1改EVOLUSION SPEC 3大改良分析

【玩具開箱 同場加映】400mm高 Dynaction EVA初號機👇👇

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【玩具開箱 同場加映】勇者指令食玩FIRE DAGWON👇👇

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【玩具開箱 同場加映】SIC幪面超人555👇👇

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玩具、figure、超合金、高達模型，都聖誕節禮物頭幾位選擇，以下有7家記者自己有幫趁過，價錢平、款式多的鋪頭，以供參考。

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