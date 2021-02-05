撰文：賴浩然
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【蒸汽平台／中國版Steam】完美世界與Valve合作，預定2021年初推出的中國專用版Steam「蒸汽平台」終於要殺到。最近率先公布《Dota 2》及《CG:GO》兩作將會在2月9日進行帳號連結及測試，更在公告說明了一些蒸汽平台遊玩限制的細節。暫時中國玩家仍可遊玩Steam，不過無法預計蒸汽平台在推出後，未來會否收緊或封鎖既有的Steam，令中國玩家再次陷入恐慌之中：
「你不要過來」又成為了中國機迷頭口蟬（風雲截圖）
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2021年一月新番動畫實在太多好作品，加上好多上季佳作例如咒術迴戰、Re-Zero二期都連著播，可能今季追番要看十至二十部作品絕不出奇。在大部份作品都播出2至3集後，日本5ch網民也出了32部動畫Rank F至Rank S的評級，以下一齊看看，記者也順便介紹一下：
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