【蒸汽平台／中國版Steam】完美世界與Valve合作，預定2021年初推出的中國專用版Steam「蒸汽平台」終於要殺到。最近率先公布《Dota 2》及《CG:GO》兩作將會在2月9日進行帳號連結及測試，更在公告說明了一些蒸汽平台遊玩限制的細節。暫時中國玩家仍可遊玩Steam，不過無法預計蒸汽平台在推出後，未來會否收緊或封鎖既有的Steam，令中國玩家再次陷入恐慌之中：