撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-10 17:34

開Netflix睇動畫番組，絕對是農曆新年遠征拜年、宅家抗疫的一大娛樂。近排Netflix上架了《我的妹妹那有這麼可愛》、《未聞花名》、《刀劍神域》1至2季等，多達7部經典番組。同時黃Viu又有《鬼滅之刃》粵語配音版，加上Ani-One、木棉花、東映美國等YouTube平台提供的正版免費動畫，共500多集不同種類動畫，今個新年有排煲。

《天竺鼠車車》、《進擊的巨人Final》、《Re:Zero 二期》當然要準時即睇，但睇完又要等一星期，這個時候就要翻睇舊作了，以下介紹Netflix、黃Viu、木棉花香港、Ani-One Asia、Toei Tokusatsu World 等5個平台：

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