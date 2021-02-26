撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-26 11:55

《機動戰士高達》合金figure新作「G.F.F.M.C. MS-05S 渣古I」馬沙專用機（GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE Char's Zaku I ）在香港賣得非常便宜，難道是水準差要劈價？請看以下開箱文，自尋答案。

高達GFFMC MS-05S 馬沙專用舊渣古（鍾世傑 攝）

G.F.F.M.C. 起源於Gundam Fix Figuration 膠料figure系列，全線都經由設計師Katoki Hajime 重新設計外觀，即高達玩家常提及的「Ka版」。後來將尺寸由1：144放大到1：100，18cm高再加上使用合金骨架，吸引力大增。但2000年初，或者因為GFFMC出了太多重複的Unicorn Gundam款式，悶到無人問津，2019年以動畫《機動戰士GUNDAM THE ORIGIN》版設定重新推出高達及紅彗星渣古II，水準出色，系列又重新被關注。

包裝盒及內容一覽👇👇👇

【入手理由1】上色細緻買油都要錢👇👇👇

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【入手理由2】可動性比模型更厲害👇👇👇

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【入手理由3】罕見機體未必再推出👇👇👇

【入手理由4】價格超抵買

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