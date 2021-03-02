撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-02 09:00

【Switch PS5 2021 3月遊戲表．持續更新】2021年3月玩甚麼新遊戲？除了Switch《MHR》(Monster Hunter Rise/魔物獵人 崛起 )，還有很多選擇！以下每月遊戲發售時間表，包括Nintendo Switch、PS5、PS4、Xbox Serie X等平台，遊戲發售日以日本、香港區為主。（持續更新）

👇👇號外👇👇 點擊放大：PS Plus 3月免費請玩《Final Fantasy VII Remake》為首四款遊戲之一👇👇

👇👇點擊放大睇：2021年3月PS5 Switch 遊戲名單👇👇

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👇👇同場加映：按圖放大15隻Switch免費遊戲介紹推薦👇👇

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（原文連結）：Switch遊戲15隻免費推薦 開機下載立刻玩得 單機、連線都有選擇

同場加映：日本網民票選最愛高達遊戲Top10👇👇

《高達》由1985年推出首隻電視遊戲至今已超過36年，日本網民投票選出最歡迎的10大高達電視遊戲！

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睇全文：日本網民票選最愛高達遊戲Top10 VS對戰第8 這款紅白機經典奪冠

同場加映：日本網民票選最想重製的PS1遊戲Top15👇👇

【PlayStation／PS1】初代PlayStation在1994年推出，數數原來已經27個年頭了。累計銷量超過1億台的PlayStation有大量經典遊戲，最近就有日本網站舉行投票選出「最想重製的PS1遊戲」。

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睇全文：日網民選「想重製的PS1遊戲」Top15 古惑狼10甲不入 冠軍竟是它

同場加映：2月18日Nintendo Direct懶人包👇👇

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完整懶人包請見全文：

Switch上半年必玩新作懶人包 薩爾達天空之劍HD｜戰國無雙5 等

同場加映：👇PS Store新春減價 精選30款抵玩遊戲推介（2月17止）👇

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詳細文章：PS/Switch減價｜God of War、太鼓$100有交易 30款抵買遊戲推介