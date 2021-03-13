撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-13 08:00

手遊《怪物彈珠 Monster Strike》推出《幪面超人》（假面騎士）合作活動，3月14日星期日正式開始，即睇12款抽蛋Kamen Rider「拉打」那位最強！

👇👇昭和・平成・令和 三代騎士一齊彈波子！👇👇

今次活動中的合作角色包括由昭和年代就至鬥至今的《幪面超人》新1號+新2號，以及平成年代的Kuuga、電王，甚至令和1／2代吉ZERO-ONE及播放中的《幪面超人聖刃 Saber》使出「光剛龍破斬」等騎士必殺招式，以下提供暫時可知的騎士角色情報：

👇👇12位怪彈拉打．能力及取得方法👇👇

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⚔️SABER in Your Hand.....⚔️

😍同場加映：幪面超人《聖刃》九頭身女主川津明日香😍

《幪面超人聖刃》（Kamen Rider Saber）正式發布，9頭身model川津明日香做女主角，比男主角內藤秀一郎更搶鏡！

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原文連結：幪面超人《聖刃》男主6呎高 女主九頭身水著妹 盤點7位拉打紅星

😍同場加映：Zero Two 由女神IS 鶴嶋乃愛變身！😍

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原文連結：幪面超人《聖刃》女主川津明日香不只身材好 細數６位拉打女神

👇同場加映：AGITO十件事！幾位主角去晒邊？👇

《幪面超人AGITO》首播20周年紀念，BANDAI將於1月28日推出CSM【COMPLETE SELECTION MODIFICATION】變身腰帶ALTERING，齊來回顧アギト10件事。

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原文連結：幪面超人AGITO廿週年 拉打迷忘記的10件事 主角打女人退娛圈？

👇👇同場加映：SIC 555 玩具開箱👇👇

《幪面超人AGITO》首播20周年紀念，BANDAI將於1月28日推出CSM【COMPLETE SELECTION MODIFICATION】變身腰帶ALTERING，齊來回顧アギト10件事。

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原文有更詳細介紹：SIC幪面超人555開箱試玩 3個賣點新版完勝 附兩代SIC Faiz比拼