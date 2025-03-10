迷宮探索展4月4日香港開催｜《迷宮飯》Netflix都有播，將地下城與龍的RPG冒險故事與「美食動畫番組」完美融合，好玩好笑仲要幾刺激！究竟作者九井諒子這些奇想天開的構思是怎樣鍊成的？4月4日至6月15日，去旺角創興廣場的INCUBASE Arena 入場睇「迷宮探索展」啦，入面唔止有香港獨家打卡位、超過150幾張原畫、插圖、訪談以及繪畫影片，仲有神還原魔物料理情景。此外還有九井諒子個人展，睇埋佢其他舊作！



九井諒子展 ＆《迷宮飯》迷宮探索展｜01空間優惠門票即將發售

迷宮飯展香港4月3開催｜入場特典書籤/神還原魔物料理/150張手稿

先來看看「香港站展覽限定角色書籤一張」，4種款式隨機送出，入場者1人可得1張。叫多幾個fd一齊去，到時就可以交換款式。

「香港站展覽限定角色書籤一張」，4種款式隨機送出

《迷宮飯》中森西常常在地下城中將打倒的怪物當成食材製作美食，而展覽中就會將這些珍奇食物以3D方式展現，看來有點像日式餐廳門外那些食物樣本，值得一提香港展更加設了連日本都沒有的打卡點「鎧甲怪」，新奇好玩！

香港展更加設了連日本都沒有的打卡點「鎧甲怪」，新奇好玩！

展覽中就會將劇中的珍奇食物以3D方式展現。

展覽中就會將劇中的珍奇食物以3D方式展現。

當然也少不了萊歐斯、瑪露希爾、奇爾查克、森西的等身大立牌給你打卡，而且更是超搞笑的「青蛙裝」展覽特別造型立牌。

當然也少不了萊歐斯、瑪露希爾、奇爾查克、森西的等身大立牌給你打卡，而且都是展覽特別造型。

記者去日本京都睇同一個展覽，場內有超巨型紅火龍立體展品，以及萊歐斯的「愛刀」劍助，不知香港有沒有如實重現？

記者去日本京都睇同一個展覽，場內有超巨型紅火龍立體展品，以及萊歐斯的「愛刀」劍助，不知香港有沒有如實重現？

記者去日本京都睇同一個展覽，場內有超巨型紅火龍立體展品，以及萊歐斯的「愛刀」劍助，不知香港有沒有如實重現？

《迷宮飯》展那邊主力表示動畫版人設、地下城背景插畫等與anime有關的展品。而同時進行的九井諒子個人展則會有更多作者的個人漫畫手稿、封面彩稿睇。

場內有超過150幾張原畫、插圖、訪談以及繪畫影片展出。

場內有超過150幾張原畫、插圖、訪談以及繪畫影片展出。

場內有超過150幾張原畫、插圖、訪談以及繪畫影片展出。

九井諒子原來早在出道作已經寫「龍融入了人類共生」的concpet，吃魔物、養龍等等題材都有涉獵，如果想知更多就一定要入去睇展覽。

此外，《迷宮飯》官方快閃限定店亦將首次進駐香港，店內會推出各式各樣由日本直送的《迷宮飯》周邊精品。場內美食區亦有在展期間推出《迷宮飯》主題menu，相信都會好食又好玩。

迷宮飯展香港4月4開催｜入場特典書籤/神還原魔物料理/150張手稿

迷宮飯展香港4月4開催｜入場特典書籤/神還原魔物料理/150張手稿

九井諒子展 ＆《迷宮飯》迷宮探索展｜01空間優惠門票即將發售

《迷宮飯》「迷宮探索展」+九井諒子個人展



2025年04月04日(五) 至 2025年06月15日(日)

11:00 - 22:00

INCUBASE Arena

旺角創興廣場地庫B2

門票資訊：

預售雙人票－HK$168/套（購買預售雙人票的2人必須一同進入展覽場地）

預售特典票－HK$158/套（預售特典票包含1張入場票及角色色紙，共4款設計隨機送出）

展期單人票－HK$110/張

展期學生門票/優惠票－HK$88/張（入場需持有有效學生證正本 或 相關證明文件作實）

展期特典票－HK$168/套（展期特典票包含1張入場票及角色色紙，共4款設計，隨機送出）