Pokemon Trading Card Game Pocket 寶可夢手機遊戲最新擴充包「嗨放異彩」 3 月 27 日上架，今次新版卡組主要是一些「色違版」（即同種Pokemon的異色版），例如黑色噴火龍ex、路卡利歐ex等等，同期更有新的收藏冊、收藏板，ex初階牌組任務、級別對戰賽等新元素。



繼「最強的基因」、「幻遊島」、「時空激鬥」、「超克之光」後，3月27日起玩家可以抽選全新擴充包「嗨放異彩」，今次主要玩「色違い ポケモン」異色版寶可夢，不過睇完卡牌資料，新卡應該真的只是顏色不同，其HP值、屬性及招式都與原版一樣、沒有改變。特別之處是當你搖動手機，異色寶可夢卡會發出閃光特效。

PTCG Pocket嗨放異彩擴充包3月27上架｜噴火龍ex等色違寶可夢登場

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今次卡包中更首次加入Switch最update作品《寶可夢朱／紫》登場的寶可夢，還有新御三家之一的草系「新葉喵」、道館館主奇樹（ナンジャモ），另外還宥異繪版「米立龍」卡牌。

「米立龍」卡牌

道館館主奇樹（ナンジャモ）

朱／紫草系御三家「新葉喵」

今次更新還會有新的異色噴火龍新收藏冊和收藏板上架，不過就要等到4月1日才可以換。

今次更新還會有新的異色噴火龍新收藏冊和收藏板上架，不過就要等到4月1日才可以換。

今次更新還會有新的異色噴火龍新收藏冊和收藏板上架，不過就要等到4月1日才可以換。

ex 初階牌組任務

一次遊戲沒有新入加入，是沒有未來的。PTCG Pocket已推出數月，為了照顧新入坑的玩家，特別追加了一個初階牌組的活動，完成任務即可獲得 1副有20張卡組成的「初階牌組」，按照已屬性分為9種組合，暫時不知是自選還是random派送。

舉辦日期：2025 年 3 月 28 日 14:00 至 4 月 27 日 13:59（香港時間）

最後還有3月28日至4月27日舉行的「級別對戰賽開幕賽季 A2b」，玩家在賽程中會碰到對戰勝負數及Level相近的對手，最後將按照你的對戰成績派出勳章。

舉辦日期：2025 年 3 月 28 日 14:00～4 月 27 日 13:59（香港時間）