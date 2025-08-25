Pokemon TCG Pocket「未知水域」擴充包8.28登場！9新卡技能公開

《Pokemon TCG Pocket》將在 8 月 28 日正式推出全新主題擴充包「未知水域」，並率先公開 9 張新卡的技能，內容涵蓋玩家熟悉的《寶可夢 金／銀》傳說寶可夢以及多隻玩家熟悉的城都地區寶可夢，再度掀起討論熱潮。



傳說三神獸回歸

這次的「未知水域」以《寶可夢 金／銀》時代的城都地區為核心，收錄了雷公、炎帝與水君三大傳說寶可夢，成為卡包的最大亮點。對老玩家而言，這三隻寶可夢一定都有很多回憶，如今以全新卡面與技能重現，讓不少玩家直呼「童年回憶回來了」。除了傳說寶可夢，卡池還收錄了包括小小象、大奶罐等人氣角色，甚至有部分來自豐緣地區的寶可夢加入，為整體陣容增添更多變化。

根據官方公開的部分技能資訊，水君﹑雷公、炎帝的特性「傳說脈動」可以在回合結束時，可以從牌庫抽出一張卡，三張卡對於都非常適合在電﹑火﹑水卡組中，作為抽卡手段加入牌組。

+ 4

新收藏冊與收藏板同步登場

除了卡包更新，官方也預告將於 9 月 1 日推出以水君為主題的新收藏冊與收藏板。玩家透過開卡牌包或挑戰遊戲內的「得卡挑戰」模式，即可獲得卡牌並放入專屬收藏冊。

多項活動排隊上線

為了配合「未知水域」的登場，《Pokémon TCG Pocket》在 9 月份將陸續推出多個活動。首先是「索羅亞克掉落活動」，玩家只要挑戰特別的單人對戰，就能取得特典卡牌包 A 系列第 12 波，預計在 9 月上旬登場。緊接著是「獎勵週」活動，玩家在完成指定任務後，可獲得包括開包沙漏在內的多種獎勵。

到了 9 月中旬，「得卡挑戰」將會帶來大奶罐與小小象的限定特典卡，活動商店券任務也會同步開放，讓玩家能進一步兌換其他道具。至於 9 月下旬，則將舉辦水屬性寶可夢大量出現的活動，相關卡片會在稀有挑戰與免費挑戰模式中提升出現率，並附帶全新特效，配合商店券任務，提供玩家更多收集與對戰的動力。