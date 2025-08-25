MGSD 風靈高達來了！系列推出第4個款式，繼續將 MG Master Grade 技術濃縮到 SD 體態，分色分件亦達到PG水準，還使用大量金屬油、特殊上色部件、透明部件，簡單素組已經能夠製作出漂亮的完成品。今次MGSD風靈高達貨量充裕，來到第二週香港市面的價錢也更合理，馬上來看看GUNDAM BASE BLOG主理的開箱報告，再決定是不是要買1盒。



MGSD 風靈高達

價格：4,290 日圓（含 10％ 消費稅）

發售日：2025 年 8 月 23 日

MGSD 風靈高達 MGSD Ariel Gundam 特色整理：

．眼部以透明件疊合銀色內件，營造具機械感的多層結構。

．內部框架以金屬感銀色件配合多色成形，呈現高密度造形。

．前裙甲可上掀，與多重關節的腿部配合，確保廣闊可動域。

．少見女性體型的風靈高達，「蜜大腿」部份強調裝甲連動。

．整體以裝甲滑動增加可動域，做到自然的跪姿。

．全身透明件具備展開機關；更換內藏部件即重現「帕梅特刻痕 6」藍色狀態。

．手部加入武器連接用關節結構，提升持槍穩定度。

．由 11 件 GUND-BIT 浮游砲，不需要額外零件即能合體成「GUND-BIT 護盾（Composite GUND-BIT Shield）」，又或是安裝在身體各位重現「Bit-on Form」。

．留意組件未附支架，如想重現 GUND-BIT 浮游砲展開狀態，需要另購Action Base。

■ 武裝一覽：光束步槍

首先由武裝開始，光束步槍只使用了左右拍合方式分件，槍柄可與手部關節以「滑動鎖定式」連接，穩固牢靠。配合附屬特效件可重現光束刃形態，抽出連接關節即可把步槍掛載於背包。比起Wing Zero EW的確是簡陋了一點，但要考慮前者就是強調Twin Buster Rifle，而風靈高達（重點）在於它11件GUND-BIT 浮游砲，所以可以接受。

MGSD 風靈高達光束步槍只使用了左右拍合方式分件

■ 武裝一覽：合成 GUND-BIT 護盾

11 基 GUND-BIT 浮游砲可不經額外轉接零件，直接合體為合成 GUND-BIT 護盾，分別在於這個盾牌因SD比例可以做得比較厚，各GUND-BIT 可抽出連接關節，比FULL MECHANICS 版本把玩性更高。不過就外觀還原度來說，FM風靈是更好。

11 基 GUND-BIT 浮游砲可不經額外轉接零件，直接合體為合成 GUND-BIT 護盾

■ 頭部

MGSD 風靈高達雙眼採用多層構造，內層件有主鏡頭刻線，上面再加透明零件覆蓋，頭部內構銀色部位採用「Real Metallic Gloss Injection（真實金屬光澤射出）」以追求金屬質感。

MGSD 風靈高達雙眼採用多層構造

內層件有主鏡頭刻線，上面再加透明零件覆蓋

頭部內構銀色部位採用「Real Metallic Gloss Injection（真實金屬光澤射出）」以追求金屬質感。

■ 上下半機身

單是上半身已經有37件零件，特別一提雙肩位於的「帕梅特刻痕」部分，使用了透明件+內構雙層設計，更可以拆件更換成「帕梅特刻痕6」藍色狀態。

單是上半身已經有37件零件

腰部以下部件是一貫BANDAI水準，分件齊全，髖關節有C型滑溝可增加提高雙腿的幅度。

腰部以下部件是一貫BANDAI水準，分件齊全

■ 腿部

風靈高達設計特別，它的裙甲比較細小，下半身的線條主要由一對女性體型的「蜜大腿」去呈現，並強調裝甲連動滑動、膝關節與腳尖可大幅彎曲，增加可動域，做到自然的跪姿。

風靈高達下半身的線條主要由一對女性體型的「蜜大腿」去呈現。

強調裝甲連動滑動、膝關節與腳尖可大幅彎曲，增加可動域，做到自然的跪姿。

■ 手臂與肩部

比起一雙大腿，風靈高達的雙臂設計比較簡單，不過依然做足了分色分件，手臂可大幅屈曲，基本上不會見到任何夾口。

■ 背包+光束劍

風靈高達的背包分成左中右3件，有內構有外甲，中間還有「帕梅特刻痕」透明件+內構雙層設計。而一對光束劍的分件方式就很新鮮。

風靈高達的背包分成左中右3件，有內構有外甲

光束劍可直插入背包，另附兩支透明成形的刀刃特效件。此外，劍柄跟光束槍一樣有「滑動鎖定式」接口連接至手部。

光束劍可直插入背包，另附兩支透明成形的刀刃特效件。

劍柄跟光束槍一樣有「滑動鎖定式」接口連接至手部。

劍柄跟光束槍一樣有「滑動鎖定式」接口連接至手部。

最後加貼附送的貼紙，MGSD 風靈高達就完成了，由於整體構造比MGSD 飛翼高達零式EW簡單很多，所以組裝時間都短好多，素組時間大約為2.5小時，是能一晚完成的佳作。

最後加貼附送的貼紙，MGSD 風靈高達就完成了。

MGSD 風靈高達全身內構（前面）

最後詳述一下MGSD 風靈高達的可動結構：

頭部前後俯仰角度合理，胸部駕駛艙可開門。身軀可向前彎曲及左右擺動。手掌具可動掌結構，雙臂設計簡單所以可動性沒甚麼大問題。肩部為前引式結構，可擴大可動範圍，令手臂可抬至水平高度。

雙腿有滑軌進一步加強腿部可動性，而且前裙甲有預位空間，令到半跪動作姿勢很自然。此外，腳踝有高可動去提升貼地穩定性。

背包有三軸可動結構，基座能調節角度，令提高雙手去取出光束劍時，不會被那SD大頭阻礙，動作更加自然。

背包有三軸可動結構，基座能調節角度，令提高雙手去取出光束劍時，不會被那SD大頭阻礙，動作更加自然。

■ 全身 GUND-BIT 浮游砲裝備玩法

跟機有 11 件 GUND-BIT 浮游砲，可以如上文提及般組成盾型，亦可分拆開來安裝在風靈身體各部位，重現 Bit-on Form。

11 件 GUND-BIT 浮游砲，可安裝在風靈身體各部位，重現 Bit-on Form。

留意模型未附任何支撐架，如想重現主體+11組GUND-BIT 浮游砲懸浮飛行姿勢，那就要另購2套「水星的魔女 Weapon Display Base 」，這組是兩年前舊貨，上網找找不難買到。

如想重現主體+11組GUND-BIT 浮游砲懸浮飛行姿勢，那就要另購2套「水星的魔女 Weapon Display Base 」

■ Parmet Score Six 帕梅特刻痕 6 狀態

使用附屬的「Parmet Score Six 再現件」，可重現劇中達到分數 6 時的藍色殼單元狀態。全身殼單元皆具展開／可拆換機構，完成組裝後仍可更換。其（Shell Unit）外層分為紅／藍兩色，全部以金屬感光澤射出物料成形，不用特別上色已經有金屬感。

使用附屬的「Parmet Score Six 再現件」，可重現劇中達到分數 6 時的藍色殼單元狀態。

其（Shell Unit）外層分為紅／藍兩色，全部以金屬感光澤射出物料成形，不用特別上色已經有金屬感。

全文圖片來源The Gundam Base Blog ：連結