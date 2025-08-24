《鬼滅之刃 無限城篇》再次大熱，在香港票房勁收4000萬｜這部漫畫原作誕生於2016年、2019年以動畫版觸發全球極高人氣及討論度的作品，每次刷新成就，定會有人強調原作根本不行，全靠ufotable的動畫改篇、靠LISA的主題曲《紅蓮華》才起死回生。不少漫畫界達人卻為作者吾峠呼世晴大平反，並嘗試以理性分析原作的深層魅力。



誠然，《鬼滅之刃》動畫版的確是近十年最出色的漫改作品一之，但如果原作不夠出色，甚麼如網民所指「幾乎被腰斬」，為何集英社與Sony會看中這「扶不起的阿豆」，動用天王級班底去救亡？難道原作者吾峠呼世晴手上有少年JUMP總編的把柄，強迫他們改篇《鬼滅》？這個理論根本就站不住腳！

鬼滅之刃插圖

數碼暴龍展香港直擊｜奧米加獸打卡位．重溫被選中的細路25年羈絆

公平睇數字｜動畫功勞最大．原作也有自身發力

比較客觀的說法是，《鬼滅之刃》是吾峠呼世晴第一部長篇連載，畫功比她好的人多的是，JUMP由一開始就看中的那份少年漫畫界少見的視角及文字力。而且她也非常努力改善作品，《鬼滅之刃》在2017年已經靠自己能力由50萬冊提高至200萬冊（同時《死神 BLEACH》賣500萬冊、《交響情人夢》賣320萬冊）、進步很大，絕非hater所指的「即將腰斬」。集英社應該是認為吾峠呼世晴的作品擁有出色的內核和潛力，所以才動用天價經費製作動畫版，令更多讀者認識這部佳作。

在2018年公布動畫化後，未播出已令銷量爆升至300萬；2019年更撞正疫情令更多人在在看書，加上動畫播出，書數幾何級爆升至1200萬本，2020年漫畫版大結局那年，甚至賣出8000萬冊。現時全球已賣出共2億本。

香港01製圖

原作成功之道：超越動畫版本的深層魅力

儘管許多人將《鬼滅之刃》的巨大成功完全歸功於製作精美的動畫版本，但原作漫畫本身所蘊含的深層魅力和創作理念，才是這部作品能夠征服全球讀者的根本原因。

日本livedoor平台曾訪問了《鬼滅之刃》第一代負任編輯片山達彦，這位曾跟進過《獵人》、《呪術廻戰》、《黑色五葉草》的業界高手表示：「先生她不是為了自己而畫。總是在思考的是，讀者能否享受其中。」吾峠呼世晴時刻思考著如何讓讀者能夠真正享受作品帶來的樂趣，從角色設計到劇情安排，都充分考慮到讀者的閱讀體驗和情感共鳴；這種無私的創作精神，正是《鬼滅之刃》能夠打動億萬讀者的核心秘密。

《鬼滅之刃》由始至終都是為作者及角色服務，在連載完結時，更在日本五大報紙刊登15款感謝廣告。

深刻的情感內核與人文關懷

《鬼滅之刃》之所以能夠跨越文化和年齡的界限，獲得廣泛共鳴，很大程度上得益於它那份在少年漫畫中少見的深刻情感內核。片山編輯特別提到了第8話竈門炭治郎握住手鬼的手這個場面：「真的首次震撼到我，這種對敵人的同情與理解，展現出了極高的人文關懷水準，並非簡單的感情宣洩，而是經過深思熟慮的人性刻劃。」

片山編輯特別提到了第8話竈門炭治郎握住手鬼的手這個場面

獨特的世界觀建構與故事設定

作品成功的另一個重要因素在於其獨特而完整的世界觀建構。談到創作過程，片山編輯提到了回歸原點的重要性。以大正時代的日本背景設定、鬼與人類的對立結構、呼吸法的戰鬥體系，有簡單易明的能力階梯設定如九柱、十二鬼月，這些元素都經過了精心設計和邏輯整合，創造出一個既熟悉又新奇的幻想世界。

而且這種《龍珠》級的招式、角色、能力階梯設定，令小朋友也能明解及投入。有報導指，90年代的小學生會扮出龜波氣功，而2020年的細路，會捲起A4紙出「水之呼吸」和「火之神神樂」。任你說作品「兒童向」又如何，在這個小朋友不愛閱讀的年頭，得學生得天生。

2020年的細路，會捲起A4紙出「水之呼吸」和「火之神神樂」

角色塑造的多元化與深度

《鬼滅之刃》在角色塑造方面表現出了極高的水準和豐富的層次性。「台詞的力量壓倒性地強。那樣的語言體系，很少見過。老師的台詞不是借來的」片山編輯對吾峠老師的台詞功力讚不絕口，特別喜愛義勇對雪地上下跪求助的炭治郎那一句：「不要讓他人掌握自己的生死」。

片山對老師的台詞功力讚不絕口，特別喜愛義勇一句：「不要讓他人掌握自己的生死」。

即便是反派角色也被賦予了複雜的動機和人性化的一面，編輯回想吾峠老師常言道：「鬼原本也是人類，所以應該有作為人類的生活。」並以這種立體化的角色塑造，讓讀者能夠對每個角色產生情感認同。

編輯回想吾峠老師常言道：「鬼原本也是人類，所以應該有作為人類的生活。」

對物語真理的執著追求

吾峠老師在創作過程中展現出的另一個特質，就是對作品本質的深度思考。片山編輯回憶，他們在某次交流中談到『讓主人公變得帥氣吧』，結果吾峠老師問『帥氣是什麼？』之後吾峠老師就指，她心中真正帥氣的主角是：「一隻貓在馬路中心被撞至血流成河，路人只感到難過也有點嘔心，只有主角行出一步抱起貓貓，不介意被弄得滿身血。」

順帶一提，其實吾峠老師早期提交的草稿《鬼滅之流》中，主角是一個獨臂、獨眼、雙腳是義肢的怪人，被指難以令人投入角色，被連載會議打回頭。但吾峠老師沒有難過，反而聽取意見將主角改寫得更人性化、更易被少年讀者投入，加上吾峠老師對「帥氣」的獨到想法，才成就了現在人所共知，對敵人也抱有慈悲心的男主角「炭治郎」，正是這種對創作本質的認真態度，使得作品能夠達到如此深度。

其實吾峠老師早期提交的草稿《鬼滅之流》中，主角是一個獨臂、獨眼、雙腳是義肢的怪人

結語：《鬼滅之刃》的成功絕非偶然，它是作者以心比心、對所有角包投入心血和愛，加上不懈努力和正確創作理念才能生成的作品。雖然精美的動畫確實為作品增色不少，但真正支撐這部作品成為現象級作品的，是其原作漫畫中蘊含的豐富內涵和創作者的真誠態度。

