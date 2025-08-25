任天堂136歲生日快樂 花札起家曾出山寨LEGO｜我們一起玩過的遊戲

我們一起玩過的遊戲｜下個月（9月23日）是任天堂成立136周年紀念日，這間百年老店陪同不少港人成長，尤其是1980年代紅白機，以及超任、GAMEBOY、N64等經典機種，那麼在電子遊戲機推出之前，任天堂主要經營哪些業務？生產過哪些玩具呢？筆者今次跟大家淺談一下。



文：比利

一切由花札牌開始

1889年9月23日，山內戶治郎在家鄉京都，成立「任天堂骨牌株式會社」，當時主要生產花札﹝或稱花牌﹞，即日本傳統紙牌玩意。花札本身有48張，通常以花為圖案，據稱早在安土桃山時代﹝1568年至1603年﹞已有花札。在1886年，日本坊間有人提出「花札是賭博道具」，當時在社會掀起熱烈討論，之後有一名叫前田喜兵衛的商人，在東京銀座開設花札舖，且倡議花札不是賭博道具，由於當局沒有刻意禁止，變相令花札舖愈開愈來。

任天堂花札牌的質素較佳，受到用家歡迎 ﹝YAHOO BLOG@kswff553圖片﹞

至於山內戶治郎本來做水泥石灰生意，他眼見製造花札有利可圖，繼而加入市場分一杯羹，將公司改名為「任天堂」，意即「成事在天，謀事在人」，而任天堂生產的花札，特別加入黏土及樹皮，提升紙牌硬度；以花瓣作為染料，令花札的顏色更鮮艷，結果任天堂花札備受歡迎。任天堂在發展初期，完全是家族生意，1929年，山內積良﹝山內戶治郎女婿﹞接手管理公司，他仍主打花札業務，並改組公司及開設子公司「丸福」。1945年二戰結束後，日本當局放寬花札及紙牌禁售管制，任天堂生意再次興旺。

任天堂早期經營生產花札牌業務﹝IGN圖片﹞

帶領任天堂轉型的山內溥

1949年，山內積良病逝，當時僅22歲的孫兒山內溥，在早稻田大學輟學，掌管任天堂這個家族生意。山內溥可謂日本傳奇商家，他眼前紙牌生意開始式微，繼而帶領任天堂轉型，在上世紀60年代，任天堂曾經營情侶時鐘酒店、出租車業務，又試過推出「大力水手POPEYE」即食麵﹝買麵送啤牌﹞，但反應欠佳。之後便陸續開始生產下列的玩具：

+ 6

1．彈弓手ULTRA HAND：1966年推出的玩具，由橫井軍平設計，玩法是控制彈弓手夾走遠處物件。由於玩具在聖誕前夕推出，在密集宣傳攻勢下銷量奇佳，賣出140萬套。橫井軍平可謂任天堂的軍師，任內設計GAME & WATCH、FAMICOM紅白機、GAMEBOY等。

2．ULTRA MACHINE：1968年發售的電動棒球機，這玩意會不斷發射棒球，而玩家就揮動膠棒擊球﹝相信沒有人在室內玩吧！﹞

3．LOVE TESTER：1969年，橫井軍平設計「愛情測定儀」，宣稱可測試兩人的戀愛指數，做法是兩人分別手持一個金屬球，另一隻手互相拖緊，之後儀器會發出輕微電力，藉此顯示指數。老實說，指數及箇中原理並不重要，重點是「兩人要拖緊對方的手」，若對方肯拖手，相信有很大機會成功吧！

4．N&B BLOCK：在1960年代，任天堂推出一系列N&B BLOCK，基本上類似LEGO﹝樂高﹞積木，之後總部設在丹麥的LEGO，控告任天堂侵權，但LEGO敗訴收場，原因是任天堂N&B BLOCK，加入圓形、三角形、圓錐形積木，並非完全「照抄」LEGO。N&B BLOCK在日本暢銷一段時間，由於質量始終不及積木一哥LEGO，結果在1972年停產。

5．光線銃CUSTOM GUNMAN：1976年發售，玩家手持光線槍，向著牛仔人像的心口發射，成功就可將它擊倒，之後牛仔會站起來，繼續玩下去。

6．RACING 112：1978年發售的「家用遊戲機」，玩家操控軑盤控制跑車，避開對手直衝終點，雖然這遊戲玩法、畫面簡單，對任天堂日後發展家用機市場﹝特別是紅白機﹞有重要意義！

紅白機《DONKEY KONG》與G&W系列的同名遊戲﹝nintendosegajapan圖片﹞

1980年代：紅白機一度緊急回收

如上文所述，任天堂在1970年代已開始染指電子遊戲機市場，自1980年開始，任天堂推出手提電子遊戲機GAME & WATCH系列，當中英雄救美《DONKEY KONG》、過橋抽板《MAN HOLE》、八爪魚《OCTOPUS》，特別是《DONKEY KONG》更帶出兩名經典角色：水管大叔MARIO、金剛森喜剛DK。1983年，SEGA推出家用機SG 1000，而任天堂同年推出FAMICOM紅白機。其實任天堂在推出紅白機初期，曾經發現主機有嚴重BUG，可能引致死機，加上手掣「正方」鍵鈕很易受損，多按幾下就會凹陷，結果要緊急回收，之後任天堂將手掣鍵鈕改為圓形，情況大有改善。

FAMICOM紅白機初代手掣鍵鈕是「正方」的，由於設計問題而回收﹝nintendosegajapan圖片﹞

接下來的超任SFC、GAMEBOY、N64、GAMEBOY COLOR、GBA、GAMECUBE、Wii、NDS、WiiU、3DS及SWITCH﹝還有黑歷史VIRTUAL BOY﹞，成就任天堂的電玩地位，陪伴不少機迷成長，相信80後出生的大家都有體驗了。

陪伴大家成長的任天堂遊戲機家族﹝GARETH圖片﹞

前年為慶祝Nintendo任天堂成立135年，於京都建立了任天堂博物館（Nintendo Museum），位於京都宇治市小倉町的舊工廠地址改建而成，在一百年前任天堂以生產花札牌、麻將牌等小玩意而成名，後來就在此工廠製造啤牌、維修各式遊戲機，一直至2016年才停用，經過多年再規劃，去年宣布改建成「任天堂博物館」。

位於京都的任天堂博物館，很值得機迷們前往朝聖。

