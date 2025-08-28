Ultraman Card Game 強化包04上市｜Ultraman 最新成員《Ultraman Omega 超人奧米加》已經開播，不知大家看了未有？這位少見紅面具的Ultraman，跟超人雅古已經一同在對戰卡牌「超人力霸王卡牌」Ultraman Card Game 新系列強化包04「希望與光的覺醒」及基礎牌組03「邁向未來的Ω」出場！



自從《Ultraman》近年再次開始每年一新作後，人氣大幅回升，官方亦開始將其對戰卡牌遊戲帶來香港，接下來更將開始「Ultra League」世界大賽。無論你為了精美的卡牌插畫而買來收藏，又或是想與同好對戰，趁基礎牌組03「邁向未來的Ω」與強化包04「希望與光的覺醒」推出而參加，都是一個好時機。

超人力霸王奧米加首度登陸卡牌世界

全新基礎牌組03「邁向未來的Ω」最大亮點就是《超人奧米加》首次登場，這套卡組的主角及怪獸均來自正在全球串流播出的同名電視影集，玩家可透過卡牌重溫劇中精彩場面。而同時上市的強化包04「希望與光的覺醒」，除了有奧米加卡牌，另一位新超人人雅古都收錄其中。

超人奧米加首度亮相

超人奧米加中的隕石怪獸雷基內斯

超人雅古首度亮相

經典英雄升級｜必備ExP卡牌華麗回歸

而強化包04「希望與光的覺醒」則進一步拓展遊戲的戰略深度，收錄超人帝拿、超人傑特、超人托利加等人氣英雄升級卡牌，提供更多元的戰術選擇。

這張超人帝拿SSSP日本炒到1萬日圓

備受收藏家青睞的ExP（Extra Parallel）稀有卡牌也同時在「希望與光的覺醒」中強勢回歸，它的全卡插畫設計獨特、更使用了高級閃卡料及燙金邊框，視覺上當然震撼，炒價也同樣相當可觀。比如下圖兩款，都值6000日圓左右。

以下這張Ultraman Card Game 大會CHAMPION限定卡「世界の終わりがはじまる日」，只限冠軍對戰兩個選手1人1張，換言之全球只有2張，難怪在Mercari炒到3萬9000港元！

CHAMPION限定卡「世界の終わりがはじまる日」在Mercari炒到3萬9000港元！

此外，購買原盒24包裝boxset更附贈限量特典卡「宇宙忍者巴魯旦星人」，擁有罕見的無限同名卡機制，重現分身施放紅色冷凍光線的經典場景。售價：基礎牌組03 (＄58元)、強化包04（單包12元／24包盒裝288元）