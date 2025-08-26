《鬼滅之刃 無限城篇》電影第一章《猗窩座再襲》自上映以來，全球總票房正式突破2億6,180萬美元！日本當地上映38天累積280.29億日圓，創下日本影史最快突破280億日圓的紀錄，不單大幅領先上作《無限列車篇》同期成績（259.2億日圓），更超越《鐵達尼號》成日本影史第三位。香港方面也成功突破5,000萬港元，是史上收入最高的動畫電影。



全球總票超2.6億｜日本動畫史上第7高

《鬼滅之刃 無限城篇》（下文簡稱《無限城篇》）在海外市場上映第三週末，於9個市場合計已累積7,110萬美元，全球總票房正式突破2億6,180萬美元，這一成績成功超越《哈爾移動城堡》（2億4,130萬美元）與《One Piece Film Red》（2億4,660萬美元），榮登全球史上票房第7高的日本動畫電影。

《鬼滅之刃 無限城篇》上映第三週末，全球總票房正式突破2億6,180萬美元

根據最新數據，各主要市場票房表現如下（為方便理解不同地區之票房差距，統一以美元為收入單位）：日本1.907億美元、台灣1,840萬美元、韓國1,300萬美元、泰國820萬美元、香港710萬美元，以及印尼620萬美元等。依照目前趨勢，《無限城篇》不必等到9月12日在歐洲、拉丁美洲及美國上映，就已很大機會突破3億美元大關。

日本本土創最速紀錄 或能成為日本影史票房總冠軍

在日本本土市場，《無限城篇》上映38天便火速達到280.29億日圓，創下日本影史最快突破280億日圓的紀錄。這一成績大幅領先《鬼滅之刃 無限列車篇》當時同期的259.2億日圓表現。有分析指因作品製作精美，吸引大批觀眾選擇以較高票價的「IMAX」格式入場，對該片票房貢獻顯著，單計IMAX票房、全球已突破2,850萬美元。

超越《鐵達尼號》｜日本影史票房榜三甲均為動畫作品

更值得注意的是，該片已成功超越占士金馬倫名作《鐵達尼號》的277.7億日圓日本總票房，躍升至日本影史票房榜第三名。目前僅次於《鬼滅之刃 無限列車篇》的407.5億日圓與吉卜力的《千與千尋》的316.8億日圓，看後勢最終極有可能登上日本影史票房總冠軍寶座。而在動員入場人數方面，截至最新統計《無限城篇》觀影人次已超過2,030萬，超越迪士尼的《Frozen 魔雪奇緣》登上日本觀影人次排行榜第三名。

香港市場稱霸 刷新多項影史紀錄

在香港市場，《鬼滅之刃 無限城篇》上映開始便一舉創下連破多項影史紀錄！8月23日正式登上香港影史日本電影及動畫票房冠軍寶座，印證其作為年度最受歡迎動畫電影的地位。而就算連同所有類型電影計畫，《無限城篇》表現同樣出色，單以2025年香港電影計，以超過5,400萬港元的成績升上本年度票房第3位，僅次於《F1電影》（6,933萬港元）及《哪吒之魔童鬧海》（6,415萬港元）。

中國未上映｜內場影迷來港睇戲戲院暑假收入

亦有分析指出，正因為《無限城篇》仍未有批文在中國上映，吸引不少中國影迷來港睇戲，比如位於西九龍高鐵站旁的「百老匯PREMIERE ELEMENTS」戲院，該院有一半映廳全日放映《鬼滅》，據說有8成入場者都是中國《鬼滅》粉絲。

亦有單位順勢開辦《無限城篇》香港包場，與旅行社合作舉辦『觀影團』接載內地觀眾來港睇戲。下圖就是同類活動主辦於小紅書公開的活動花絮相片，可見還有coser入場，氣氛熱鬧。

未來展望與市場影響

若計及所有動畫電影（包含歐美及本地作品），《無限城篇》亦成功躋身香港史上動畫票房第10位，預計將於未來數日爬升至更高名次。隨著該片計劃於9月陸續在北美、拉丁美洲和歐洲等全球更多地區上映，預計將繼續保持強勁的市場表現。