數碼暴龍展香港站旺角直擊｜被選中嘅細路，出發啦！平時去旺角創興多數上樓食放題，今次就落地庫 INCUBASE Arena 參觀「數碼暴龍大冒險25週年展」！搭扶手材時腦內已自動響起神曲《Butter-Fly》、還忍不住唱了句：「遇怪魔我即刻變大個」！馬上帶你入場率先睇，一同感受25年「羈絆」的重量。



注意：數碼暴龍展內所有展品，除播片位置外均可自由拍攝錄影，但請注意不要影響他人欣賞展覽。



入場播神曲｜感動即時湧上心頭

入口以時間回廊與角色進化路徑鋪陳，先有8位主角介紹，旁邊的大電視正播出25週年特製PV影片，配上神曲《Butter-Fly》，每氣氛非常高漲！

這展覽可說是一道通往1999年的時光隧道，由卡通首播開始，一步一腳印重溫8個「被選中嘅細路」太一、阿和、阿武、光子郎、美美、阿丈、阿猛、小光的冒險與數碼暴龍伙伴的「進化」史：設定畫、分鏡稿、台詞本，還有很多圖文並茂、收錄經典中文對白的打卡牆應有盡有。

數碼暴龍展香港直擊｜如置身數碼世界．被選中的細路重溫25年羈絆（鍾世傑攝）

8位主角介紹，旁邊的大電視正播出25週年特製PV影片，配上神曲《Butter-Fly》，每氣氛非常高漲！

由牠做迎賓真的好Q（鍾世傑攝）

數碼暴龍動畫歷程展區

之後就開始看8位細路的重點戰鬥，由滾球獸與太一相遇起，牆上有動畫場面截圖、原畫、中文經典對白以及角色跟Digimon夥伴相抱的大型插畫。另外還有各種珍貴的設定畫繪，又可以看到各Digimon夥伴的「進化」過程——從亞古獸到暴龍獸、機械暴龍獸，再到奧米加獸，長大了重溫依然感受到熱度。

由滾球獸與太一相遇起，牆上有動畫場面截圖、原畫、中文經典對白（鍾世傑攝）

數碼暴龍展香港直擊｜多種展品包括設定畫、動畫截圖。（鍾世傑攝）

數碼暴龍展香港直擊｜多種展品包括設定畫、動畫截圖。（鍾世傑攝）

太一的勇氣流入我的身體…（鍾世傑攝）

徽章／暴龍機實體展品

特別留意除了畫作外，更加插了一些立體表品，包括8位角色的「特質」徽章，比如勇氣、友情、愛心、純真等等，不知你又是否記得全8種的名字呢？此外，還有9款不同顏色的「暴龍機」的實體展品呀！

8位角色的「特質」徽章，比如勇氣、友情、愛心、純真等等，不知你又是否記得全8種的名字呢？（鍾世傑攝）

8位角色的「特質」徽章，比如勇氣、友情、愛心、純真等等，不知你又是否記得全8種的名字呢？（鍾世傑攝）

此外，還有9款不同顏色的「暴龍機」。（鍾世傑攝）

你還記得這款電腦嗎？（鍾世傑攝）

對戰機械邪龍獸，小光感冒、光子郎與太一為她找藥的一段故事。（鍾世傑攝）

全部對白都是中文版、好有愛（鍾世傑攝）

要不要像大和太一一樣、手拉手合照？（鍾世傑攝）

重現結局美美飛帽殺

即將離開冒險之旅回顧片段區域，最後一間房有全體數碼暴龍向你揮手道別，向上一望還會看到美美在火車上掉出的帽子，真的有很重「洋蔥味」、令人看得眼濕濕。

最後一間房有全體數碼暴龍向你揮手道別，向上一望還會看到美美在火車上掉出的帽子（鍾世傑攝）

數碼暴龍｜13個成長後才看懂的情節 飛帽殺為何是美美？

（鍾世傑攝）

數碼暴龍系列資料庫

再來是一個關於《Digimon》全系列不同系列的總整理區，展品有劇本、設定畫、公式海報，以及由第1代開始的各款「暴龍機」。在此你還可以看到25週年PV的分鏡稿。

再來是一個關於《Digimon》全系列不同系列的總整理區。（鍾世傑攝）

展品有劇本、設定畫、公式海報（鍾世傑攝）

展品有劇本、設定畫、公式海報（鍾世傑攝）

由第1代開始的各款「暴龍機」（鍾世傑攝）

由第1代開始的各款「暴龍機」（鍾世傑攝）

你還可以看到25週年PV的分鏡稿。（鍾世傑攝）

互動拍照區與巨型奧米加獸現身

而全場最搶鏡，應該是巨型奧米加獸打卡區，可以兩人分別站在它左右肩膀，重現《我們的戰爭遊戲》中太一和大和與奧米加獸共同作戰的名場面。感覺不止是入場打卡，而是一班玩過暴龍機、追看過動畫的戰友再集結。

互動拍照區與巨型奧米加獸現身（鍾世傑攝）

快閃店買紀念品｜送特別版postcard

最後當然要去快閃店買展覽限定及日本直送精品：有公仔、文具、日用品、Tote Bag、角色立牌、T恤。喜歡抽盲盒的你，別錯過各式抽選公仔、襟章、掛飾、色紙。買滿$250可抽1張水墨畫風的postcard (記者抽中鋼鐵加魯魯獸)！另外，打完卡tag活動戶口，還可在此領取一張貼紙。

最後當然要去快閃店買展覽限定及日本直送精品（鍾世傑攝）

另外，打完卡tag活動戶口，還可在此領取一張貼紙。（鍾世傑攝）

香港於8月22日展開「數碼暴龍展」

《數碼暴龍動畫25周年紀念展》香港站

日期： 2025 年 8 月 22 日至 9 月 21 日

地點：旺角創興廣場 INCUBASE Arena B1/F（亞皆老街48號）

交通：港鐵「旺角站」E1出口，步行約2分鐘

門票種類

【展期特典票】HK$98，含入場票、數碼暴龍機亞加力掛件乙個（共兩款隨機）

【展期單人票】HK$65

（所有購票入場人士皆可獲贈展覽限定透卡一張／共 8 款隨機）

所有購票入場人士皆可獲贈展覽限定透卡一張／共 8 款隨機（鍾世傑攝）

