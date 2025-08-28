《羊蹄山戰鬼》黃金限量版主機：戰鬼Fans的終極收藏｜《對馬戰鬼》續集《羊蹄山戰鬼》雖然改用女主角，好在暫時也嗅不出任何DEI和Sweet Baby 惡臭，加上上集亦非常好玩，記者自己喜歡相當期待。由 Sucker Punch 主理的系列續集，根本是上集的放大加成版，舞台由對馬島一次過擴大成北海道蝦夷地，體驗全新女主角篤的復仇之旅。



未出發先興奮，廠方已率先公開了「戰鬼迷」必定想收藏的《羊蹄山戰鬼》黃金限量版PS5主機，以及同款設計的DualSense手掣、PS5 Pro/ PS5 Slim 使用的同設計面板。（黑色圖案的版本為 direct.playstation.com 獨家貨品、香港行貨未有提供）

向日本工藝「金繼」致敬

這款限量版主機，上面的並不是代表日本的富士山，而是有著「蝦夷富士」暱稱的故事舞台「羊蹄山」。細心一看山的造型內有一些裂痕，原來的設計靈感來自日本傳統工藝「金繼」－－以黃金修復碎裂瓷器的技術，強調「不完美中的美」。製作組更解釋過，當中概念其實是想與女主角「篤」逆境自強、修補自己破碎過去的堅毅精神。

其他細節包括機身後方有PlayStation標誌的金印，控制器觸碰板上也巧妙地融入「篤」的輪廓，細節彰顯心思，整個產品組合包括：

《羊蹄山戰鬼》黃金限量版PS5主機同捆組

包括上述限定版PS5 光碟版主機，以及遊戲下載版。而套裝內之DualSense手掣也是黃金限量版，另付預購特典：遊戲內穿戴的獨特面具、篤與「羊蹄六人幫」成員共7個 PSN 頭像。售價：$4,180港元

《羊蹄山戰鬼》黃金限量版 PlayStation 5 Slim版／PlayStation 5 Pro 主機護蓋。售價：各$498港元（不包括主機）

早於7月已率先公開的《羊蹄山戰鬼》黃金限量版DualSense無線控制器；在PS5主機同捆組會送1隻、亦可獨立購買。售價：$668港元

全系列由9月4日起開始預購，並於10月2日與遊戲同步上市。這些特別版硬件數量有限，建議戰鬼粉絲提早預訂！此外，SIE早前在Gamescom 亦公布了《羊蹄山戰鬼》的奇譚模式免費DLC將於2026年推出；這屬於《羊蹄山戰鬼》的合作多人模式，將進一步活用遊戲內的超自然舞台。

