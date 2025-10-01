《NBA 2K26》評測｜WNBA加入！The City猶如玩MMORPG　互動性大增

《NBA 2K26》評測｜在體育遊戲的領域中，《NBA 2K》系列早已建立了近乎壟斷的地位。來到 《NBA 2K26》，玩家能玩到的不只是球場上的互動，而是一個龐大的虛擬世界，一種需要時間投入的生活方式。這一代依舊延續了內容爆炸的傳統，無論是單機模式、線上競技，還是經營養成，幾乎每個玩家都能找到自己投入的角落。



MyTEAM：卡片宇宙迎來 WNBA

MyTEAM 向來是《2K》系列的招牌模式之一，今年在結構上與前作差異不大，但卻新增了歷史性的一步—首度納入 WNBA。玩家可以收集現役與退役女籃球星的卡片，並且與 NBA 球員混搭組隊，在所有 MyTEAM 模式中使用。這不僅擴展了卡片蒐集的維度，也體現了籃球多元化的時代精神。

全新的 「Breakout: Gauntlet」 模式為 MyTEAM 注入新鮮感。這是一個帶有 Roguelike 風格的挑戰玩法，玩家必須在一系列難度遞增的比賽中逐步闖關，但每張卡片只能使用一次，迫使玩家在策略上思考何時派出強卡，何時消耗臨時卡。這種資源管理＋連戰壓力的設計，使比賽更富緊張感，也讓卡片不再只是靜態收藏，而是真正融入遊戲進程的一環。當然，熟悉的 Domination、Triple Threat、Clutch Time 等模式仍然存在，保證了豐富度與長期遊玩價值。

The City：籃球版 MMORPG

若說哪個模式讓《NBA 2K26》煥然一新，那絕對是 The City。這個龐大的線上社群模式早已成為遊戲的核心，今年更是完成了關鍵的進化。首先，版圖設計從過往的巨大地圖，縮減為 「商場式佈局」，玩家不再需要不斷快速移動或使用滑板才能抵達想去的場地。整體流暢度也大幅改善，終於能在 60 FPS 下穩定運行，這讓探索與比賽的體驗更加順暢。

The City 本質上就像是一款籃球 MMORPG。玩家可以帶著自創角色在公園球場（The Park）、REC 館進行即時比賽，也能挑戰劇院模式（The Theater）、街頭挑戰（Street Kings）、高風險對戰（The Ante）等豐富玩法。今年新增的 「Crews」 概念更是亮點，它相當於戰隊或公會，最多可容納五十名玩家。成員透過集體完成助攻、得分等目標，獲得虛擬貨幣 VC 與獎勵，打造更有歸屬感的公會生態。不過，Crews 的管理制度尚顯粗糙，許多玩家被隊長隨意踢出，導致進度重置，這部分需改善。

線上對戰表現雖然較前代有所提升，但輸入延遲問題依然存在（其實是一直都沒改善過），對射手型角色影響尤其明顯。與同樣仰賴即時反應的射擊遊戲相比，《NBA 2K》的網路表現仍有落差。

MyCAREER：故事模式更貼近現實

MyCAREER 向來是系列的靈魂，今年的單人劇情篇章名為 《Out of Bounds》，敘事比過往更收斂、更真實。玩家將化身來自佛蒙特州小鎮的高中天才球員，為了引起大學球探與職業球隊的注意，不得不離開熟悉的環境，踏入更競爭的聯賽。劇情中還穿插多位 NBA 球星客串，甚至可能與你的角色展開商業合作。

相比過往過於誇張甚至「肥皂劇」化的劇情，這次的敘事顯得更合理，確實比前幾代更容易投入。更重要的是，與 The City 的連動更加緊密，玩家在劇情中培養的角色，將自然銜接到線上社群中，這種一體化的設計提升了遊戲沉浸感。

MyGM：策略與真實感的融合

雖然不是每位玩家都會觸碰 MyGM，但對於喜歡經營與策略的族群，《NBA 2K26》帶來了新的驚喜。今年首次加入 球隊劇情，每支 NBA 球隊都擁有量身打造的劇情起點。例如，若你執掌猶他爵士，老闆會下達「無論代價也要網羅狀元 Cooper Flagg」的指令，並設定三年內打入西區決賽的目標。這些條件既提供了挑戰，也模擬了真實 NBA 球隊經營的壓力。

交易系統也比以往更合理，資產評估不再那麼偏頗，玩家可以感受到「與現實更接近的管理難度」。對策略愛好者而言，這是一個長期耐玩的模式，也是一種從不同角度體驗籃球文化的方式。

遊戲性：流暢度的提升

雖然結構上與《2K25》沒有革命性的不同，但《NBA 2K26》在遊戲性上的提升卻相當明顯。新的運動引擎與 ProPLAY 技術對球員動作進行了深度優化，尤其是下半身物理效果，讓球員不再像流冰或被吸入防守的感覺。比賽節奏因此顯得更加自然，攻防轉換、對抗動作都更接近真實 NBA 的觀感。