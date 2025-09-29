仁王3｜雙風格切換挑戰武田信玄、難度再創高峰｜TGS2025現場試玩

仁王3 Nioh 3 TGS2025現場試玩｜在剛結束的日本東京遊戲展2025（TGS 2025）中，光榮特庫摩（KOEI TECMO）無疑是全場焦點之一。其攤位展出了旗下王牌製作團隊Team NINJA的最新力作——《仁王3》。此系列自面世以來，便以其極高的難度、深邃的戰鬥系統及獨特的日本戰國黑暗風格，在全球動作角色扮演遊戲玩家群中樹立了「殊死遊戲」的標竿。記者於現場獲得了珍貴的十五分鐘試玩機會，親身感受這款備受期待續作的魅力，以及在無數次「落命」後所帶來的獨特體驗。



進入《仁王3》的試玩版，系統提供了兩個選項：一是在廣闊的戰場上探索，迎戰沿途的嘍囉；二是直接挑戰關卡深處的強大頭目——戰國名將「武田信玄」。考慮到時間有限，要體驗遊戲最核心的精髓，直接與強敵交鋒無疑是最佳選擇。在前往頭目房間的路上，會遇到數名較弱的敵人，他們的存在彷彿是開發團隊的溫馨提示，讓玩家重新熟習《仁王》系列那套毫不留情的戰鬥法則。每一次揮刀、每一次閃避都必須精準計算，否則稍有不慎便會氣力耗盡，瞬間陷入萬劫不復的境地。

經典架式系統進化

本作的戰鬥核心，依然圍繞著玩家熟悉的上、中、下三段架式系統。高架式大開大合，傷害驚人，但破綻亦最大；低架式迅捷靈活，善於迴避，卻稍嫌威力不足；中段架式則在攻守之間取得平衡。玩家需要根據戰況，實時切換架式應對，並時刻注意自身精力（Stamina）與氣力（Ki）的管理，這依然是戰鬥的基礎。

然而，《仁王3》在此之上引入了令人驚喜的重大革新——「風格切換」系統。在試玩版本中，玩家能在傳統的「武士」風格與全新的「忍者」風格之間瞬間切換。兩種風格擁有截然不同的技能組合與戰鬥節奏。武士風格剛猛沉穩，強調格擋與正面對決；忍者風格則飄忽不定，擅長使用特殊道具與發動奇襲。這個系統為戰鬥增加了前所未有的策略深度，可以預見，在遊戲的後期，玩家需要純熟地在兩種風格間切換，利用各自的優勢來應對不同敵人的複雜招式組合，這將會是高手玩家們鑽研的重點。

玩家與武田信玄的死鬥

來到試玩版的重點，便是與頭目武田信玄的正面對決。這位戰國巨頭的壓迫感極強，攻擊範圍廣、傷害輸出高，每一招都足以致命。在15分鐘的時限內，經歷了多次「落命」，每一次倒下，都是一次寶貴的學習機會。從一開始被其輕鬆擊潰，到逐漸摸清其攻擊模式，成功閃避並找到反擊的空隙，甚至一度將其逼入第二階段，這個過程充滿了挑戰性。儘管最終未能在時間結束前成功討伐這位強敵，但那種距離成功僅差一步之遙的感覺，以及在不斷的失敗中看見自己進步的滿足感，正是《仁王》系列的核心樂趣所在。