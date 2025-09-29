BioHazard 9 Requiem｜更恐怖的體驗＋革新玩法｜TGS2025現場試玩

BioHazard 9 Requiem／Resident Evil 9 Requiem TGS2025現場試玩｜東京遊戲展2025（TGS2025）終於揭幕，全球玩家的目光再次聚焦於此。作為每年最重要的遊戲盛事之一。記者親臨現場，並在Capcom的攤位上，體驗了備受矚目的《BioHazard》系列最新續作——《BioHazard 9 Requiem》（美版名稱為《Resident Evil 9 Requiem》）。在短短二十分鐘的試玩過程中，遊戲所呈現的壓倒性恐怖感與革新性玩法，已足夠讓人確信，這將是生存恐怖遊戲史上又一重要里程碑。



壓倒性的新威脅

《BioHazard》系列向來擅長塑造令人不寒而慄的追跡者敵人，從Nemesis到Mr. X，再到風靡全球的Lady Dimitrescu，這些無法輕易擊倒的夢魘，已成為系列的核心標誌。而在《Requiem》中，Capcom再次創造了一個極具威脅性的全新敵人。在試玩版中，這位尚未有正式名稱的追跡者甫一登場，便帶來了令人窒息的壓迫感。

其體型堪比Lady D般高大，身軀卻有如初代洋館實驗體Lisa Trevor般扭曲壯碩，最駭人的是其利齒密佈的巨顎，彷彿能輕易將一切撕裂。在一段過場演出中，牠毫不費力地將一隻喪屍的頭顱咬碎，充分展示了其絕對的力量與殘暴。這種設計不僅帶來了視覺上的衝擊，更在心理層面上營造了揮之不去的恐懼，讓人在探索的每一步都提心吊膽。

BioHazard 9 Requiem回歸未知的恐怖

熟悉的絕望感本源

除了創新的威脅，《BH9 Requiem》亦堅守了系列賴以成功的生存恐怖核心。試玩版的場景設計陰森詭譎，光線昏暗，玩家需要在有限的資源下步步為營。經典的物品管理系統依然存在，每一個道具欄都顯得彌足珍貴；玩家需要仔細檢查環境中的每一個角落，尋找解謎的關鍵道具，例如用奇特的鑰匙開啟塵封已久的門扉，或將找到的保險絲裝回電路板以恢復電力。

這一切都讓資深玩家感到無比熟悉與親切。那種在未知環境中摸索、資源匱乏、時刻提防潛在危險的絕望感，正是《BioHazard》系列最引人入勝的魅力所在。Capcom顯然深諳此道，並在《Requiem》中將這種經典體驗打磨得更為精緻，確保新舊玩家都能沉浸在這場恐怖的生存挑戰之中。

同步推出Switch 2版本試玩，效果同樣出色。

第一與第三人稱的沉浸體驗

本作最大的革新，莫過於引入了切換的第一人稱與第三人稱視角。繼《BioHazard Village》為第三人稱視角提供更新後，《Requiem》將選擇權完全交還給玩家，讓兩種視角並存，帶來截然不同的遊戲體驗。

在第一人稱視角下，遊戲的沉浸感與恐怖氛圍被提升至極致。受限的視野放大了未知所帶來的恐懼，敵人的壓迫感也變得更為強烈。在試玩版的一個場景中，玩家需要推動一架手推車以攀上高處，這個動作必然會製造出聲響。此時，從第一人稱視角望向窗外，會看到一個巨大的爪影猛然刮過，這個精心設計的驚嚇點，在狹窄的視野下顯得極具衝擊力，讓人瞬間心跳加速。

切換至第三人稱視角後，玩家能獲得更廣闊的視野，對周遭環境有更好的掌握，也更便於觀察角色的動作與敵人的相對位置，提供了類似系列重製版的經典遊玩感。然而，代價是部分精心編排的腳本式驚嚇，其衝擊力會因視角的開闊而略有減弱。既滿足了追求極致沉浸感的新世代玩家，也照顧了鍾情於傳統操作模式的老玩家，讓每個人都能以自己最喜歡的方式體驗這場全新的噩夢。