萬代所屬的景品品牌在奧海城舉行「2025 Hong Kong Banpresto Expo」活動，開幕日有靚女 Ivy So＠Collar 落場，蘇雅琳即場跟巨型的《海賊王》路飛立牌擊拳「結義」，而另兩外大主題區《鏈鋸人》及《蠟筆小新》兩位出名鍾情「靚姐姐」的主角淀治跟小新就爭住跟靚女親近。當然，展覽還有大量「眼鏡廠」景品展出及發售！



三大動漫IP打卡位 實體主角閃亮登場

活動聚焦三大人氣動漫IP《海賊王》、《鏈鋸人》及《蠟筆小新》打卡位！《海賊王》的Luffy以金屬色造型現身，《鏈鋸人》重現電影主角共舞場面，而《蠟筆小新》則帶來最新劇場版小新問好姿態。

平成幪面超人25周年紀念｜DGSQUARED期間限定店竟有拉打手工啤飲

真骨雕櫻島1號、MR魂Hi-Nu｜Tamashii NATIONS希慎展認購抽籤連結

2025 Banpresto Expo景品展 Ivy So落場撐路飛！小新鏈鋸人爭靚女

2025 Banpresto Expo景品展 Ivy So落場撐路飛！小新鏈鋸人爭靚女

2025 Banpresto Expo景品展 Ivy So落場撐路飛！小新鏈鋸人爭靚女

會場限定商品 熱門模型重磅回歸

2025 Banpresto Expo現場發售多款會場限定商品，售完即止！Ivy So 手上的是《海賊王》Grandista系列的活動限定特別版金屬色路飛（HKD 380），此外還有《週刊少年 Jump》標誌（HKD 200）、《龍珠》系列 Logo擺設（HKD 250）以及《龍珠》WCF模型套裝（HKD 300）。

展覽區更雲集人氣系列如Grandista、Evolve、World Collectable Figure等，涵蓋Vibration Stars、ESPRESTO等多款精選模型。

Ivy So 手上的是《海賊王》Grandista系列的活動限定特別版金屬色路飛（HKD 380）

+ 4

2025 Banpresto Expo景品大量精彩玩具展品（點圖放大睇）

+ 30

聯乘活動與購物特典 增添互動樂趣

活動聯乘「BANPRESTO MINI EXPO x NAMCO」，於Namco分店增值遊戲卡滿500HKD可換取Banpresto滑鼠墊；現場購物滿200HKD可獲夾公仔機遊玩機會。購物滿額更送亞加力卡套或手機繩。另有讚好Facebook專頁換領滑鼠墊，以及完成問卷獲便條紙的特典，數量有限，先到先得。

購物滿額更送亞加力卡套或手機繩。

2025 Banpresto Expo景品展 活動資訊

日期：2025年9月22日（星期一）至10月7日（星期二）

時間：9月22日 17:00–21:00；9月23日至10月7日 11:00–21:00

地點：奧海城二期（活動大堂近Namco）

