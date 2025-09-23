Ivy So落2025 Banpresto Expo景品展撐路飛！小新鏈鋸人爭見蘇媽

萬代所屬的景品品牌在奧海城舉行「2025 Hong Kong Banpresto Expo」活動，開幕日有靚女 Ivy So＠Collar 落場，蘇雅琳即場跟巨型的《海賊王》路飛立牌擊拳「結義」，而另兩外大主題區《鏈鋸人》及《蠟筆小新》兩位出名鍾情「靚姐姐」的主角淀治跟小新就爭住跟靚女親近。當然，展覽還有大量「眼鏡廠」景品展出及發售！

三大動漫IP打卡位 實體主角閃亮登場

活動聚焦三大人氣動漫IP《海賊王》、《鏈鋸人》及《蠟筆小新》打卡位！《海賊王》的Luffy以金屬色造型現身，《鏈鋸人》重現電影主角共舞場面，而《蠟筆小新》則帶來最新劇場版小新問好姿態。

會場限定商品 熱門模型重磅回歸

2025 Banpresto Expo現場發售多款會場限定商品，售完即止！Ivy So 手上的是《海賊王》Grandista系列的活動限定特別版金屬色路飛（HKD 380），此外還有《週刊少年 Jump》標誌（HKD 200）、《龍珠》系列 Logo擺設（HKD 250）以及《龍珠》WCF模型套裝（HKD 300）。

展覽區更雲集人氣系列如Grandista、Evolve、World Collectable Figure等，涵蓋Vibration Stars、ESPRESTO等多款精選模型。

Ivy So 手上的是《海賊王》Grandista系列的活動限定特別版金屬色路飛（HKD 380）
2025 Banpresto Expo景品大量精彩玩具展品（點圖放大睇）

聯乘活動與購物特典 增添互動樂趣

活動聯乘「BANPRESTO MINI EXPO x NAMCO」，於Namco分店增值遊戲卡滿500HKD可換取Banpresto滑鼠墊；現場購物滿200HKD可獲夾公仔機遊玩機會。購物滿額更送亞加力卡套或手機繩。另有讚好Facebook專頁換領滑鼠墊，以及完成問卷獲便條紙的特典，數量有限，先到先得。

購物滿額更送亞加力卡套或手機繩。

2025 Banpresto Expo景品展 活動資訊
日期：2025年9月22日（星期一）至10月7日（星期二）
時間：9月22日 17:00–21:00；9月23日至10月7日 11:00–21:00
地點：奧海城二期（活動大堂近Namco）

