《SD高達G世代永恆》在23日進行了半週年直播，一口氣公開了大量的半週年活動內容，以及未來將會新增的關卡﹑強敵來襲﹑單位追加內容等，G武鬥傳（後半）﹑0083 第2彈和閃光的哈薩威等豐富內容也會在今年內加入！半週年活動更佛心送玩家 46 連抽，保底有兩部 UR 機體！



Half Anniversary 特別活動

Half Anniversary 事前WEB機體補給特別活動，玩家可以在活動網站上，從 200 種以上的機體單位中，選擇「SSR」﹑「SR」﹑「R」各一架在遊戲中入手（活動官網）。最重要的活動，就是完成半週件任務，收集30張專用票券後，可以進行46次機體補給，保底會 2架UR單位！不過免費抽就不包括限定機體。每完成一個使用也會得到 1000 石，最多獲得 3000 石。

主要關卡追加

9月30日起，將加入「高達CU」和「G武鬥傳（後半）」的主要關卡，全裝甲型獨角獸高達和神高達等都會加入可關發單位之中。10月底～11月初會加入「鐵血孤兒（後半）」和「0083 星辰作戰回憶錄第2彈」；11月中下旬加入「高達外傳 The Blue Destiny」；2025年冬天加入「閃光的哈薩威」。

9月30新活動！強敵來襲預告＋「精選機體」

9月30日捱出新一輪強敵來襲，閃光高達（超級模式）和拜藍特裝型2號機登場。同日推出新的 UR 單位登場，包括獨角獸高達（毀滅模式／覺醒）﹑神高達﹑高達F91，這三部UR機體預計可以再次引爆課金抽滿突的情況，特別是「綠角」和神高達兩部機。

角色SP化﹑SSP化機體

10月中旬將實裝SP化角色，角色上限將提升至100Lv，可能會增加可學習的技能和能力。現時機體的 SP 化，將在冬季追加 SSP化，條件為已SP化的單位﹑單位Lv已提高到最大值﹑突破界限次數已為最大值。SSP化後能力值提升之餘，可以進行強化武裝和提升地形適性等，開發機和補給的SSR以下機體CP值進一步提升。