iOS 26更新必看！蘋果新增USB安全授權選項　隱私保護滴水不漏

據最新消息，蘋果於上周發布了iOS 26正式版的更新，此次版本在引入全新「液態玻璃」視覺設計與整體界面美學升級的同時，也悄然上線了一項重要安全功能——對有線配件的USB連接權限進行控制，旨在提升iPhone用戶在數據連接場景下的安全性。



本次更新後，當用戶通過數據線將設備連接至其他配件或電腦時，系統將自動彈出提示，詢問是否允許數據傳輸。若選擇「不信任」，設備將繼續充電，但不會與連接對象交換任何數據；若選擇「信任」，則開啟數據通信。

選擇「信任」，則開啟數據通信。（iPhone截圖）

值得注意的是，若設備處於鎖屏狀態，iOS 26預設不會進行任何數據傳輸。只有在用戶主動解鎖設備並確認授權後，連接方可獲得數據訪問權限。

升級到iOS 26後，如是在自己的電腦使用，可選有線配件「解鎖時自動允許」。（iPhone截圖）

此外，用戶可前往「設定」中的「隱私與保安」選項，進一步自定義該功能的行為模式。相關設置包括：「總是詢問」、「就新配件詢問」、「解鎖時自動允許」以及「總是允許」四種選項，便於根據個人使用習慣和安全需求進行調整。

iOS 26新增USB安全授權選項（iPhone截圖）

這一機制雖不能完全阻斷潛在的物理接口攻擊，例如所謂的「充電陷阱」，但可通過明確的提示和授權步驟，促使用戶在連接未知設備前保持警覺，從而有效降低在機場、車站等公共場所因使用公共充電設施而面臨的數據泄露風險。

延伸閲讀：蘋果iOS 26正式發佈！Liquid Glass帶來視覺革新 25款機型可升級（點擊連接看全文）

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】