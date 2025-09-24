iPhone 17大戰國產新機　小米17 Pro、OPPO、vivo掀起設計革命

在周末蘋果iPhone 17系列搶購風潮後……國產「御三家」小米、OPPO、vivo也是一個接着一個公佈了自己當家旗艦系列新機的發佈時間！



首先是小米，9月25日發佈，連帶着雷總年度演講一場~目前新機外觀，小米也是公佈出來啦。

先來看小米17標準版：

正面6.3英寸超大R角，配合1.18mm超窄邊框……不是，這就刷新了魅族22的1.20mm紀錄？而且這次小米還用上了特別的19.6:9比例，相比一般的20:9操作手感上據說要更好。

轉到背面：

小米17標準版整體還是沿用了上代小米15的左上角矩陣模組設計！不過iPhone同款一體冷雕工藝外加機身同色處理加持：相比小米15，這次小米17的感覺還是要簡潔、清爽不少的。

然後191g的機身重量再加上上代15飽受好評的四微曲包裹式微弧中框設計，手感這塊還是很期待的~

除了目前小米預熱的藍色外，盧總也放出了「猛男」粉色和一款白色。

小米17系列宣傳圖：

+ 5

轉到17 Pro這邊，正面還是超大橢圓R角1.18mm超窄邊設計設計。就是背面嘛，小米這次徹底放飛自我了~豎向攝像頭橫向大矩陣模組的同時……內嵌全新「妙享背屏」！

這也是這次小米17 Pro系列爭議最大的地方，功能目前看沒有特別亮眼的地方，但辨識度確實拉滿~然後給到全新的「森野綠」與「冷煙紫」配色，你們覺得怎麼樣？

最後就目前真機預熱圖看的話，我還是更喜歡小米17標準版多點~

來到OPPO這邊：雖然已經確定Find X9系列將在10月16號發佈！但外觀目前OPPO並未公佈，只放出了模組的設計。

不過就這點來看，這次Find X9的外觀變化有點大啊~相比上代的居中大圓，這代直接改為Find X5相似的左上角矩陣設計：類似「玫紅色」的新配色，看着也十分高級。

就是模組裏面的設計不是太喜歡，這麼高逼格的哈蘇標竟然放在小角落，而且還是用假鏡頭那種圈圈圈起來。

OPPO Find X9系列宣傳圖：

不過具體還是以OPPO完全公佈的真機為準吧。

最後vivo這邊的話，已經確定全新的X300系列定在10月13日發佈啦！新機X300標準版跟X300Pro目前vivo官方也是放了出來~

首先是X300標準版，正面6.31英寸小直屏、7.95mm的超薄機身……這下你們看懂了吧？上代X200 Pro mini正兒八經的迭代機型，只是vivo改了個名順帶把它挪到了標準版的位置而已。

然後絲絨玻璃工藝後蓋、立邊金屬中框、居中大圓設計，還是熟悉的配方，還是熟悉的味道~但vivo這次做了一個非常討巧的設計，看到這個模組的凸起了嗎？對比前面的小米跟OPPO，整個模組凸起非常小，而且模組跟後蓋之間的過渡也非常自然。

五彩斑斕的白、純粹的黑、紫、藍四種「自然」配色，不錯不錯~X300 Pro嘛目前官方沒有公佈更多的細節，看着跟X300整體設計語言相近，只是模組更加凸出，更加的「Pro」！新配色「曠野棕」看着有點意思~

vivo X300系列宣傳圖：

+ 2

基本就是這樣。

還有iQOO 15跟真我 realme GT8系列也公佈了部分消息，但前者缺少發佈時間，後者還沒爆照預熱，這邊就留着後面啦。

延伸閲讀：小米17 Pro系列背屏新玩法被玩壞 網民惡搞P圖比官方還精彩！（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】