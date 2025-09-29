由《FIFA 》到《EA FC》，每一代推出時都有玩家普遍認為差異有限，大部分更新僅停留在球員名單與細微系統調整，但同時也有一批死忠玩家為了追上最新賽季與 Ultimate Team ，不得不每年掏錢。《FC 26》今年明顯聽到玩家的聲音，直接推出競技﹑真實mode，滿足不同要求的玩家。



遊戲性：兩種截然不同的遊戲風格

《FC 26》 最大的賣點，就是引入了 「競技模式（Competitive）」 與 「真實模式（Authentic）」 兩種遊戲預設。這一改動，試圖回應多年來玩家分裂的問題：有人追求快速、刺激的競技節奏體驗，有人則希望更貼近真實比賽的足球。

在競技模式下，遊戲節奏更快，運球與盤帶更靈敏，進攻打法更具爆發力，守門員的反應亦較合理。這種模式特別適合 Ultimate Team 等線上對戰，操作感偏向電競化，勝負更直接取決於技術與判斷。相比《FC 25》「乒乓球般的來回」感覺，《FC 26》的碰撞與射門判定更穩定，整體流暢度也有顯著提升。

而真實模式則完全不同。它降低了比賽節奏，強調中場組織與戰術運用。玩家需要耐心尋找進攻機會，比分差距往往不大，更貼近現實足球的 0:0 或 2:1的節奏。防守壓迫更沉重，進攻難度更高，進球需要完整的佈局與精準操作。對於熱愛單機生涯模式的玩家，這種體驗無疑更接近足球本質。

電視轉播級別的沉浸感

在遊戲呈現層面，EA FC 系列一向表現不俗，而《FC 26》依然維持高水準。從球員入場、球迷揮舞旗幟，到球場廣播與場外酒吧觀賽畫面，細節更勝以往。當球員踏上球場時，整個氛圍彷彿置身真實賽事。奪冠後的慶祝場景同樣令人印象深刻：彩帶漫天、球員擁抱、走向球迷席分享榮耀，每一幕都充滿臨場感。

這些細節或許對部分玩家無關痛癢，但對於喜歡生涯模式與沉浸式體驗的群體而言，這些演出讓比賽不再只是「踢波」，而是一段完整的足球故事。

生涯模式有驚喜

多年來，生涯模式幾乎停滯不前，被戲稱為被 EA 忘記的模式。然而在《FC 26》中，終於獲得一些實質更新。

教練生涯加入了「意外事件」與「深度模擬」機制，玩家可能會面對突如其來的傷病、財務壓力或轉會要求，迫使你在戰術與經營層面做出調整。雖然仍無法與《Football Manager》相提並論，但至少提供了更具挑戰性的經營體驗。

球員生涯則引入了「原型（Archetype）」系統，類似 NBA 2K 的 MyPlayer 模式。玩家可從 13 種風格選擇，例如爆發型前鋒、組織型中場、防守核心等，再透過比賽逐步提升屬性。

Ultimate Team銀卡比賽回歸

Ultimate Team 作為 EA 的金蛋，今年同樣有所調整。好消息是銀卡比賽回歸，讓中低評分卡再次具備價值，玩家不再完全被高 OVR 卡壟斷。開包率也稍微提高，剛開Game許多玩家在短時間內就抽到大牌球員。

Pro Club 都可以課金？

然而壞消息是，Pro Club 加入了微交易。玩家可以花錢購買道具加速經驗，甚至解鎖新原型。這讓原本屬於純粹比拼操作的模式，染上了「付費取勝」的味道。對許多老玩家而言，這無疑是一種不太想見到的事。當然，也可以不課金解鎖內容，只是要更加「農」。

系統與操作更新

《FC 26》的守門員表現更合理，射門判定也更真實，不再出現明顯「該撲卻撲不到」的情況。防守方的鏟球與攔截判定更清晰，不再總是球權反彈回對手腳下。這些改動無疑改善了遊戲體驗。