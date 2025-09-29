萬代食玩（BANDAI CANDY TOY）跟萬代潮玩（BANDAI ART TOY）在9月29日至10月29日於啟德 AIRSIDE 4樓舉辦「萬代盒玩部屋（Bandai Collection Room）」聯乘POP-UP Store，除了男仔必買的FW GUNDAM CONVERGE #28 高達食玩、SMP機械人模型、最新BANDAI QMSV mini Z高達+MK-II盲盒，仲有女仔都喜歡的「TE-NORI FRIENDS 12」動物盒玩！



現場將優先發售兩款重磅商品，均搶先日本市場推出！高達迷要留意10月3日上午開售的「FW GUNDAM CONVERGE #28」，包括集合《機動戰士高達00》、《機動戰士高達GQuuuuuuX》及《機動戰士高達0083星塵的回憶》等人氣機體。場內更有巨型的FW GUNDAM CONVERGE 1.8米的劇場版《機動戰士高達SEED FREEDOM》突擊自由高達極及1.4米高的Yurugun自由高達立像等你打卡。

場內有 FW GUNDAM CONVERGE 1.8米 劇場版突擊自由高達極的立像打卡位。

高達迷要留意10月3日上午開售的「FW GUNDAM CONVERGE #28」

1.4米高的Yurugun自由高達立像

還有最新的Kamen Rider x Honda 電單車盲盒以及其他超人英雄、機械人食玩模型、盲盒。以及一些未正式發售的SMP模型sample展出。

「TE-NORI FRIENDS 12」以爬蟲類及兩棲類為主題，設計可愛適合收藏，預定9月30日下午開售。

「TE-NORI FRIENDS 12」以爬蟲類及兩棲類為主題，設計可愛適合收藏，預定9月30日下午開售。

「TE-NORI FRIENDS 12」以爬蟲類及兩棲類為主題，設計可愛適合收藏，預定9月30日下午開售。

超過50款寶可夢模型展售

會場特設「食玩POKÉMON SCALE WORLD」展區，展出超過50款來自關東、城都、神奧、帕底亞及洗翠地區的寶可夢1/20比例模型，部分商品提供現場購買，讓訓練員們盡情收服心愛的小精靈，還有「望羅&風速狗（洗翠ver.）」主題背景。

同場還有其他女仔會喜歡，風格中性的食玩盲盒，比如「褲褲兔」、「小新」等等。

超過50款寶可夢模型展售

其他中性／女性向食玩商品（點圖放大）

「萬代盒玩部屋(Bandai Collection Room)」@AIRSIDE 開放詳情

日期：2025 年 9 月 29 日(星期一) 至 10 月 29 日(星期三)

地點：啟德 AIRSIDE 4 樓 404 AIRSIDE，香港九龍啟德協調道 2 號

時間：2025 年 9 月 29 日(星期一)14:00 ~ 21:00

2025 年 9 月 30 日(星期二)至 10 月 29 日(星期三)11:00 ~ 21:00

（活動期間購買指定商品可獲得限量貼紙贈品，數量有限，先到先得）

