微軟近日宣布 Xbox Game Pass 進行大規模調整，其中Ultimate頂級方案月費從19.99美元大幅調漲至29.99美元（約HK$234港元），漲幅高達50%。台灣地區漲幅更超過60%，相信香港區加價之日也不遠。消息一出立即在遊戲社群引發軒然大波，大量用戶湧入取消訂閱，一度癱瘓微軟伺服器！



服務改版不得人心．吸引力不增反減

微軟的 Xbox Game Pass 以月費遊玩新作，起初相當吸引，但「大包」模式的缺點漸現：微軟抽成壓縮開發商利潤，部分工作室為自保將內容拆成收費 DLC，反讓訂閱者的可玩內容縮水。為提高收益，微軟將方案劃分為 Essential、Premium、Ultimate 三級。

Ultimate 會員可首日遊玩多款新作、暢玩數百款遊戲，並享《Fortnite Crew》、EA Play、Ubisoft+ Classics 等福利；但年費高達 360 美元（約 HK$2,800），性價比被批偏低，許多玩家難以接受。

伺服器不堪負荷當機

由於這已是繼2024年調價後的再次漲價，消息曝光後，大量玩家湧入取消Game Pass訂閱，導致相關網頁癱瘓。據玩家回報，透過Xbox應用程式進入Game Pass取消頁面時，介面已變得無法回應。雖然微軟並未官方確認原因，但從玩家的集體反應來看，同時段大量用戶取消訂閱導致系統超載的可能性極高。

平價Plan打機中途插播廣告？那個天才想出來的…

業界分析認為，這波反應反映出Xbox成本不斷上升的困境。由於主機銷售難以回收投資，甚至有大型零售商停止販售Xbox，微軟似乎想利用自己同時擁有PC平台的優勢，靠訂閱而非賣主機作為收入來源，以Game Pass為重心變身為「Game界Netflix」。微軟甚至還引入需要看廣告的低價方案，但有多少人能夠接受自己似在打免費手遊一樣，打機途中忽然插入廣告呢？

初步看來，今次Xbox Game Pass的改動似乎不得人心，大幅增加收入不成，更可能進一步流失用戶，曾以高性價比著稱的Game Pass，如今面臨用戶信任的嚴峻考驗。