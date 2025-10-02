PS5《Ghost of Yōtei 羊蹄山戰鬼》10月2日發售，此作有一款定價$1,800的遊戲限定收藏版，當中除了大量數位下載的武器、服裝，更有大堆取材自劇中道具的實體紀念品，包括女主角「阿篤」使用的「戰鬼面具」以及武士刀上的狼頭「刀鍔」護手，珍藏度比那些走樣角色「邪神」figure高太多了。



打開印有遊戲封面的外盒後，還有一層白木盒包裝，正式開箱後會先看到遊戲封面及說明書（當中為下載序號、不設實體光碟），下面收納有3個不同尺寸的盒子。

當中最巨型的是女主角「阿篤」使用的「戰鬼面具」，以雕刻模擬了木製面具斷裂後的破口，又在獠牙及「金繼」裂痕上拖以金油上色，附支撐架可放在桌上作擺設。

女主角「阿篤」使用的「戰鬼面具」

之後就有「阿篤」的武士刀上的「刀鍔」護手，全片以金屬製，以浮雕風格加入狼頭雕刻。同樣附支撐架可放在桌上作擺設。

「阿篤」的武士刀上的「刀鍔」護手

另外還有一包以麻布索繩袋收納的「彈錢幣遊戲」金屬錢幣。至於這款小遊戲的玩法，就需要自己玩《羊蹄山戰鬼》去學了。

以麻布索繩袋收納的「彈錢幣遊戲」金屬錢幣。

這一條長長的布帶，上面以水墨字型印了女主角殺親仇人，惡名昭彰的「羊蹄六人幫」的代號，包括：「齋藤」、「蛇」、「鬼」、「狐」、「蜘蛛」、「龍」等漢字。

一條長長的布帶，上面以水墨字型印了女主角殺親仇人

在遊戲中別具意義的場景「銀杏樹」立體紙藝卡，張開對摺的硬卡銀杏樹就會升起。此外，還有6張圖案精美的post card，全部收納卡紙卡包裝內。

在遊戲中別具意義的場景「銀杏樹」立體紙藝卡

此外當然少不了遊戲中派發的收藏版、包括：旅人地圖（提早解鎖）、刀具護符、蛇之甲冑、數位豪華版甲冑套裝、數位豪華版坐騎舆馬鞍等等。

此外當然少不了遊戲中派發的收藏版、包括：旅人地圖（提早解鎖）、刀具護符、蛇之甲冑、數位豪華版甲冑套裝、數位豪華版坐騎舆馬鞍等等。

東京遊戲展2025注目遊戲懶人包｜羊蹄戰鬼．BF6．生代危機Requiem

同場睇｜羊蹄山戰鬼 PS5 金色限定版主機

遊戲還有另一款《羊蹄山戰鬼》 PS5 金色限定版主機套裝，機身的金色裂痕圖案，是廠商向日本傳統修復工藝「金繼」致敬而成。製作組解釋過，當中概念是表達女主角「阿篤」逆境自強、修補自己破碎過去的堅毅精神。

PS5《羊蹄山戰鬼》黃金限量版主機、手掣、遊戲同捆組｜預購加送特典：遊戲內穿戴的獨特面具、阿篤與「羊蹄六人幫」成員共7個 PSN 頭像。售價：$4,180港元

羊蹄山戰鬼黃金限量版PS5主機+手掣套裝開箱（鍾世傑 攝）

更多詳細介紹：

而就算你已經擁有PS5/PS5主機，同樣可以購買：羊蹄山戰鬼黃金限量版PS5 Slim版主機／PS5 Pro主機 護蓋售價HK＄498元（兩版本同價）