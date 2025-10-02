小米顯示器 S Pro Mini LED 2026香港開售｜小米香港引入首次在國際市場推出的Pro版 Mini LED智慧顯示器——S Pro Mini LED 2026系列，價格極具破壞力，規格並相當之高，UHD 4K解析度屏幕、提供75吋、65吋及55吋7三種尺寸選擇，定價$3,699起至$6,499。HDR10+與Dolby Vision 杜比視界技術呈現出銳利逼真且高對比度的黑色及亮位，內置Dolby Atmos 杜比全景聲雙15W揚聲器，不需加裝外接Soundbar，單機看電影、打機都能體驗影院級環繞音效。



小米顯示器 S Pro Mini LED 2026香港開售｜6千高CP值75吋4K巨屏

Xiaomi Smart Display S Pro Mini LED 75” 2026｜$6,499

Xiaomi Smart Display S Pro Mini LED 65” 2026｜$4,699

Xiaomi Smart Display S Pro Mini LED 55” 2026｜$3,699



規格大升級，控光、亮度全面「Pro化」

S Pro Mini LED 2026最大特點，是控光分區數量的全面提升，以最受矚目的75吋機型為例，分區數直接從上一代的512區大幅升級至704分區，已經超越許多知名品牌定價過萬的中階Mini LED機型。峰值亮度表現也有升級，55吋、65吋版達1500尼特以上，75吋版本更衝破2000尼特大關。開動電影模式（Film Mode）後，色彩水準也非常優秀。

抗反射塗層亮面螢幕

在外觀設計上，小米這次終於將底座升級為更具質感和紮實度的金屬腳座。更重要是螢幕面板升級為抗反射塗層的亮面螢幕，有效地將反射率降低至1.8%，大大增強了畫面通透性，就算在有窗外光的環境下，觀像體驗也有提升。

就算在有窗外光的環境下，觀像體驗也有提升。

螢幕面板升級為抗反射塗層的亮面螢幕，有效地將反射率降低至1.8%

硬體規格升級｜遊戲體驗超進化

記者非常喜歡打機，所以特別關心以下幾點。動態清晰度引擎有助處理高frame數的遊戲畫面，打3D game都不會頭暈。它提供三組HDMI 2.1接口，其中HDMI 1及2支援最高4K 144Hz高幀率輸入（HDMI 3 最高支援4K 60Hz），完美支援PS5、Xbox Series X的VRR（可變更新率）與ALLM（自動低延遲模式）。此外還提供Google TV12、Apple AirPlay13及Wi-Fi 6技術等裝置串流與投射連接方法。

動態清晰度引擎有助處理高frame數的遊戲畫面

單機音效也出色｜打機睇串流非常抵玩

音效方面也得到了提升，內置Dolby Atmos 杜比全景聲雙15W揚聲器，並經過Harmon大師調教，不必加裝外置Soundbar，打機時的聲效已經當當出色。總結來說 Xiaomi 智慧顯示器 S Pro Mini LED 2026 定價相宜，無論是打機、睇串流、駁電腦都非常合用。（不過香港用家要留意，小米的顯示器並沒有提供電視接收功能，如想睇一般電視台，需另購機頂盒。）